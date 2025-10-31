Obra en carretera a Olancho acumula 80 días de retraso y sigue paralizada

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de los anuncios oficiales, los trabajos de reconstrucción en la salida a Olancho permanecen paralizados. Vecinos denuncian que la SIT incumplió nuevamente su compromiso de concluir la vía antes de fin de año.
El 17 de octubre, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, aseguró que el proyecto avanzaba en su etapa final.
“Hemos iniciado la etapa final de tan importante proyecto desde la rotonda del Mall Premier hasta El Guanábano”, publicó el funcionario en sus redes sociales.
En esa misma fecha, Pineda informó que los equipos de trabajo se concentrarían “cercano a la zona 2 de Cerro Grande, la falla frente a La Texaco y el desvío El Lolo”, con el propósito de fundir el pavimento desde la rotonda Premier hacia arriba.
Sin embargo, la obra continúa detenida, y los pobladores de Cerro Grande y colonias aledañas denuncian que las promesas de la SIT se han incumplido nuevamente.
Según los residentes, esta sería la séptima vez que el secretario Octavio Pineda se compromete sin resultados concretos a completar los 7.22 kilómetros de ampliación de la carretera.
El proyecto, a cargo de la SIT, fue iniciado en marzo de 2023 con el objetivo de ampliar la vía a cuatro carriles para mejorar la circulación hacia el departamento de Olancho.
El contrato fue firmado el 29 de diciembre de 2022 con la empresa William y Molina S.A. de C.V., que debía concluir los trabajos en un plazo de 12 meses, con un presupuesto inicial de 164,663,892.15 lempiras.
El 10 de agosto, el titular de SIT prometió que la obra finalizaría en 100 días; sin embargo, desde esa fecha ya pasaron 80 días y el proyecto poco o nada avanza.
Los patronatos de la Cerro Grande número 2, 4 y 5 expresaron su inconformidad y molestia por las falsas promesas de las autoridades de la SIT.
Actualmente, tramos de la zona se encuentran deteriorados, ya que el proyecto está inconcluso, solamente con terracería, generando tráfico en la zona por los huecos que se forman.
Los vecinos del lugar protestaron en varias ocasiones con el fin de ser escuchados.”Ya va a terminar este gobierno y no pudieron hacer nada, todo quedó en promesas y engaños”, lamentó uno de los entrevistados que transitaba por la zona.
EL HERALDO constató, durante un recorrido por la zona, que no hay personal de la SIT trabajando. Los trabajos están paralizados y las máquinas permanecen detenidas.