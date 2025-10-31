Obra en carretera a Olancho acumula 80 días de retraso y sigue paralizada

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de los anuncios oficiales, los trabajos de reconstrucción en la salida a Olancho permanecen paralizados. Vecinos denuncian que la SIT incumplió nuevamente su compromiso de concluir la vía antes de fin de año.

El 17 de octubre, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, aseguró que el proyecto avanzaba en su etapa final.

“Hemos iniciado la etapa final de tan importante proyecto desde la rotonda del Mall Premier hasta El Guanábano”, publicó el funcionario en sus redes sociales.

En esa misma fecha, Pineda informó que los equipos de trabajo se concentrarían “cercano a la zona 2 de Cerro Grande, la falla frente a La Texaco y el desvío El Lolo”, con el propósito de fundir el pavimento desde la rotonda Premier hacia arriba.

Sin embargo, la obra continúa detenida, y los pobladores de Cerro Grande y colonias aledañas denuncian que las promesas de la SIT se han incumplido nuevamente.

Según los residentes, esta sería la séptima vez que el secretario Octavio Pineda se compromete sin resultados concretos a completar los 7.22 kilómetros de ampliación de la carretera.