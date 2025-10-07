  1. Inicio
Libramiento al sur sigue sin arrancar pese al anuncio de la SIT

Aunque el arranque de la obra en la salida al sur fue anunciado antes de la Semana Morazánica, las máquinas aún no trabajan en su construcción

  • 07 de octubre de 2025 a las 15:53
El SIT anunció el inicio de los trabajos hace más de una semana, pero en la zona solo hay señalización sin maquinaria operando.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigsalpa, Honduras.- A pesar de que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, anunció antes de la Semana Morazánica el inicio del libramiento al sur del Distrito Central, las obras aún no han comenzado.

Los pobladores de La Cañada, Lomas del Diamante y Altos de Santa Rosa recibieron con entusiasmo la noticia; sin embargo, hasta la fecha, las maquinarias no han iniciado los trabajos para abrir la ruta donde se construirá la vía alterna.

El proyecto, valorado en 57.7 millones de dólares (más de 1,529 millones de lempiras), será financiado mediante un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y busca descongestionar el tráfico de unos 40,000 vehículos que transitan a diario por la salida al sur de Tegucigalpa.

“Estamos esperando que el gobierno cumpla como lo prometió, ya que esta vía ayudaría a reducir el tráfico”, manifestó Osman Alexis Funes, residente en la aldea La Cañada.

El pasado 29 de septiembre, el secretario de la SIT anunció con amplia cobertura mediática el inicio de la obra, acompañado por activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre).

En ese momento informó que las máquinas darían inicio en el sector de La Cañada y que la obra tendría un tiempo de ejecución de 24 meses calendario, es decir, que terminaría a finales de 2027.

“Esperemos que el proyecto se cumpla, ya que es necesario reducir el tráfico en la ciudad”, declaró Alexis Funes.

Este lunes colocan primera piedra del libramiento al sur de la capital

La nueva carretera tiene una longitud de 8.15 kilómetros, en otras palabras, se tiene que romper brecha por cerros y montañas como El Recreo y otras comunidades aledañas de la zona.

EL HERALDO realizó un recorrido en la aldea La Cañada, en las cercanías del anillo periférico y solo encontró la señalización por donde comienza la obra estructural, sin máquinas trabajando.

Carretera de alivio de la salida al sur comenzará este 29 de septiembre

“Este proyecto tiene 8.15 kilómetros de carretera nueva, empieza aquí en La Cañada y pasa también por dos intercambiadores en el sector de El Recreo y Altos de Santa Rosa, y termina en el sector del Tizatillo”, indicó Octavio Pineda.

Amplió que esta vía contará con túneles y pasos aéreos, donde se beneficiarán más de 2.3 millones de personas que pasan y viven en las zonas donde conectará el libramiento salida al sur.

El SIT aseguró que los trabajos iniciarían en septiembre, pero en el lugar solo se observa señalización y ninguna obra en marcha.

 (Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

Los conductores que viajan al sur de Tegucigalpa soportan todos los días el tráfico pesado por la mañana y la tarde, ya que es una vía de dos carriles que en su momento fue diseñada para unos 10 mil vehículos.

No obstante, según la SIT, por esta zona pasan alrededor de 40 mil vehículos diarios, lo que genera un alto tráfico precisamente en la colonia Loarque, haciendo un embotellamiento en el histórico puente Germania.

La SIT abre licitación del esperado libramiento en la salida del sur

Los pobladores de la zona se han quejado por varios años de esta problemática, que no solo afecta la zona sur de la ciudad, sino también salidas hacia Danlí, Valle de Ángeles y la salida a Olancho.

