Libramiento al sur sigue sin arrancar pese al anuncio de la SIT

Tegucigsalpa, Honduras.- A pesar de que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, anunció antes de la Semana Morazánica el inicio del libramiento al sur del Distrito Central, las obras aún no han comenzado.

Los pobladores de La Cañada, Lomas del Diamante y Altos de Santa Rosa recibieron con entusiasmo la noticia; sin embargo, hasta la fecha, las maquinarias no han iniciado los trabajos para abrir la ruta donde se construirá la vía alterna.

El proyecto, valorado en 57.7 millones de dólares (más de 1,529 millones de lempiras), será financiado mediante un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y busca descongestionar el tráfico de unos 40,000 vehículos que transitan a diario por la salida al sur de Tegucigalpa.

“Estamos esperando que el gobierno cumpla como lo prometió, ya que esta vía ayudaría a reducir el tráfico”, manifestó Osman Alexis Funes, residente en la aldea La Cañada.

El pasado 29 de septiembre, el secretario de la SIT anunció con amplia cobertura mediática el inicio de la obra, acompañado por activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre).

En ese momento informó que las máquinas darían inicio en el sector de La Cañada y que la obra tendría un tiempo de ejecución de 24 meses calendario, es decir, que terminaría a finales de 2027.

“Esperemos que el proyecto se cumpla, ya que es necesario reducir el tráfico en la ciudad”, declaró Alexis Funes.