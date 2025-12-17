Hondureño es detenido por intentar abusar de abuela en lavandería de Florida, EE UU

Diversos medios de comunicación precisaron que la víctima dijo a la policía que estaba lavando ropa cuando Rodas-Martínez se le acercó armado con un cuchillo, la inmovilizó contra una lavadora y le puso el arma en la parte superior del torso mientras intentaba quitarle la ropa a la fuerza y ​​agredirla sexualmente contra su voluntad.