Hondureño es detenido por intentar abusar de abuela en lavandería de Florida, EE UU

Un joven hondureño fue detenido y procesado luego que intentara abusar de una abuela en Florida, Estados Unidos. Esto es lo que informan sobre el intento de agresión sexual que el ciudadano de ascendencia catracha hizo.
El joven de 21 años de Hialeah, Florida, fue arrestado y acusado de intento de agresión sexual a mano armada y secuestro a mano armada después de que la policía dijera que atacó a una mujer en la lavandería de un complejo de apartamentos, según las autoridades.
Se trata de Luis Antonio Rodas-Martínez, originario de Honduras, quien fue detenido el domingo en su casa ubicada en 1255 West Okeechobee Road luego de una investigación realizada por la Unidad de Delitos Mayores del Departamento de Policía de Hialeah.
Según el informe del arresto, los oficiales fueron enviados poco después de las 2:30 a.m. del 9 de diciembre para investigar un intento de agresión sexual a mano armada, informó 7 News Miami.
Diversos medios de comunicación precisaron que la víctima dijo a la policía que estaba lavando ropa cuando Rodas-Martínez se le acercó armado con un cuchillo, la inmovilizó contra una lavadora y le puso el arma en la parte superior del torso mientras intentaba quitarle la ropa a la fuerza y agredirla sexualmente contra su voluntad.
El teniente de policía de Hialeah, Eddie Rodríguez, dijo a los medios que “la víctima estaba dentro de su lavandería, dentro de su complejo, cuando Rodas entra, armado con un cuchillo, la empujó contra la máquina e intent violarla”.
Rodríguez añadió: “A través de videos de vigilancia, nuestros detectives pudieron encontrar videos, imágenes fijas de él y trabajar en las calles para identificarlo y localizarlo en su casa y ponerlo bajo custodia”.
Las investigaciones detallaron que la víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda, lo que llamó la atención de un testigo cercano, quien vio al sospechoso sujetándola contra la lavadora con un cuchillo antes de huir por el estacionamiento.
Luis Antonio Rodas-Martínez fue arrestado en su domicilio, en el mismo complejo de apartamentos donde ocurrió el presunto ataque.
Luis Antonio Rodas-Martínez fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight y enfrenta cargos por delitos graves, incluyendo intento de agresión sexual a mano armada, lesiones personales graves y secuestro a mano armada, según informó la policía.