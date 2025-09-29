  1. Inicio
Este lunes colocan primera piedra del libramiento al sur de la capital

La obra será dada por iniciada este lunes a las 2:00 de la tarde, cuando las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte coloquen la primera piedra

Tegucigalpa, Honduras.– La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que este lunes 29 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, se colocará la primera piedra del proyecto de libramiento en la salida al sur del Distrito Central.

La obra, que contará con cuatro carriles y una extensión de 8.2 kilómetros, representa una inversión de 54 millones de dólares (aproximadamente 1,400 millones de lempiras).

El titular de la SIT, Octavio Pineda Paredes, anunció que el acto oficial se realizará contiguo a la gasolinera Texaco Nuevo Mundo, en el anillo periférico.

Este libramiento, prometido desde 2018, conectará la aldea La Cañada con El Tizatillo, en la carretera salida al sur, y tiene como objetivo descongestionar el tráfico vehicular que diariamente afecta a los conductores de esta zona.

Además de reducir los tiempos de traslado y facilitar el transporte de carga y pasajeros, el proyecto generará empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local durante su etapa de construcción.

El ministro Pineda Paredes destacó que la obra quedará finalizada en la próxima administración y contribuirá al desarrollo del polo sur de la capital hondureña.

