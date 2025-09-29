Este lunes colocan primera piedra del libramiento al sur de la capital

Tegucigalpa, Honduras.– La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que este lunes 29 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, se colocará la primera piedra del proyecto de libramiento en la salida al sur del Distrito Central.

La obra, que contará con cuatro carriles y una extensión de 8.2 kilómetros, representa una inversión de 54 millones de dólares (aproximadamente 1,400 millones de lempiras). El titular de la SIT, Octavio Pineda Paredes, anunció que el acto oficial se realizará contiguo a la gasolinera Texaco Nuevo Mundo, en el anillo periférico.