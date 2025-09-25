Al menos el 30% de los capitalinos saldrá de la ciudad en esta Semana Morazánica

Estimaciones de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) indican que al menos el 30% de la población capitalina saldrá de la ciudad para aprovechar los espacios turísticos que ofrecen los demás municipios y departamentos.

Tegucigalpa, Honduras.- Las vacaciones de la Semana Morazánica son esperadas con ansias por toda la población hondureña. Los emprendedores se preparan para ofrecer lo mejor de sus productos y los turistas, para disfrutar de los mejores lugares del país.

Los destinos varían según las preferencias de cada ciudadano. Quienes prefieren no alejarse demasiado de la capital pueden disfrutar de los restaurantes y coloridos pueblos de Santa Lucía, Valle de Ángeles, Santa Ana y Ojojona.

Todos estos destinos se encuentran a menos de 45 minutos de la ciudad y ofrecen una gran variedad de atracciones: restaurantes, juegos, música y todo lo necesario para unas cortas vacaciones.

En cambio, los ciudadanos que deseen realizar un viaje más largo y disfrutar de un ambiente más veraniego pueden optar por los departamentos del norte o sur del país.

Municipios como La Ceiba, Tela, Omoa, Amapala y San Lorenzo ya se preparan para recibir a los hondureños que planean disfrutar de sus playas, gastronomía y demás atractivos turísticos.

Sin importar cuáles sean los destinos elegidos, las autoridades esperan que más de 300,000 personas salgan de la capital para vacacionar, razón por la cual se habilitarán varios puntos de vigilancia que garanticen mayor seguridad.

También hay un grupo de ciudadanos que prefiere hacer turismo interno en la ciudad. Para ellos, la AMDC ha preparado diversos espacios con el fin de brindar la mejor atención.

“Hemos hablado con todos los hoteles, restaurantes y lugares turísticos de la ciudad que estarán abiertos con diferentes paquetes, para que tanto los capitalinos que se queden como quienes nos visiten de fuera encuentren una gran oferta”, aseguró Javier Portillo, titular de la Gerencia de Turismo.

Agregó que “tenemos muchos parques como La Tigra, que de hecho fue declarado el primer parque nacional de Honduras; está San Juancito, donde se pueden visitar sus cascadas y conocer su historia. La capital tiene mucho que ofrecer en esta Semana Morazánica”.