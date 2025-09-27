¡Ni la lluvia los detuvo! Capitalinos disfrutan del carnaval de Tegucigalpa

Bajo la lluvia, cientos de capitalinos disfrutaron del carnaval de Tegucigalpa, una fiesta que año tras año se consolida como uno de los espectáculos más esperados y concurridos de la capital.
Este 2025, Tegucigalpa celebra sus 447 años de aniversario, y la población no quiso perderse la oportunidad de disfrutar de este evento lleno de color, música y alegría que reúne a artistas, emprendedores y familias enteras.
Alrededor de las 5 de la tarde comenzó a caer una leve llovizna sobre la capital, pero los asistentes ya estaban preparados con sus paraguas y capas. Nadie se movió de su lugar y la fiesta continuó sin perder el entusiasmo.
El público pudo disfrutar de una gran variedad de espectáculos, desde shows ecuestres con caballos hasta expertos en el lazo, quienes sorprendieron con maniobras espectaculares al estilo de los grandes vaqueros.
Niños, jóvenes y adultos vivieron con orgullo el carnaval. Incluso los motociclistas se hicieron presentes y, desafiando la lluvia, no dejaron de rodar por las calles para ser parte de la celebración del aniversario de Tegucigalpa.
Como en cada edición, los estudiantes también tuvieron un papel protagónico. Las palillonas volvieron a brillar en los desfiles con su energía y elegancia, arrancando aplausos y sonrisas del público.
Las bandas de música pusieron el ritmo y la alegría, acompañadas de coloridas presentaciones de baile, espectáculos de humo y coreografías que llenaron de ambiente festivo cada rincón del recorrido.
Los emprendedores no perdieron la oportunidad de sumarse a la fiesta, ofreciendo diversos platillos típicos para deleitar a los capitalinos, desde carne asada hasta la tradicional chuleta con tajadas fritas.
Otra de las atracciones fue el desfile a caballo. Muchos aprovecharon para subirse y vivir la experiencia de montar, un espectáculo poco común en la capital y que llamó la atención de grandes y pequeños.
A pesar de la lluvia, el carnaval de Tegucigalpa fue un rotundo éxito. La disposición de la gente para disfrutar, la variedad de shows y el ambiente festivo hicieron de esta noche una celebración inolvidable por los 447 años de la capital.