Lago de Yojoa aún no ha sido declarado como reserva de la biósfera por Unesco

París, Francia.- La Unesco designó este sábado casi una treintena de nuevas reservas de la biosfera por todo el mundo, incluida la isla de Santo Tomé, lo que convierte a Santo Tomé y Príncipe en el primer país del mundo en el que todo su territorio está cubierto por este estatuto. "Con casi treinta nuevas designaciones este año, nuestra Red Mundial de Reservas de Biosfera ha alcanzado un hito importante, ya que ahora protege el 5% del planeta. Dentro de estas reservas, cada día se forjan nuevas formas de equilibrar la conservación de la naturaleza con medios de vida sostenibles", señaló la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.

Entre las 26 de reservas designadas este sábado también destaca Raja Ampat, en Indonesia, por ser el ecosistema marino más diverso de la Tierra. Seis países, además, se estrenan a partir de hoy con la primera reserva de la biosfera de la Unesco en su territorio: Angola, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Islandia, Omán y Tayikistán. Además de esas designaciones y de la de la isla de Santo Tomé, también se designaron espacios en Albania, China, Etiopía, Francia, Grecia, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Mongolia, Portugal, Arabia Saudí y Suecia.