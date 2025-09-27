Lago de Yojoa aún no ha sido declarado como reserva de la biósfera por Unesco

París, Francia.- La Unesco designó este sábado casi una treintena de nuevas reservas de la biosfera por todo el mundo, incluida la isla de Santo Tomé, lo que convierte a Santo Tomé y Príncipe en el primer país del mundo en el que todo su territorio está cubierto por este estatuto.
"Con casi treinta nuevas designaciones este año, nuestra Red Mundial de Reservas de Biosfera ha alcanzado un hito importante, ya que ahora protege el 5% del planeta. Dentro de estas reservas, cada día se forjan nuevas formas de equilibrar la conservación de la naturaleza con medios de vida sostenibles", señaló la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.
Entre las 26 de reservas designadas este sábado también destaca Raja Ampat, en Indonesia, por ser el ecosistema marino más diverso de la Tierra.
Seis países, además, se estrenan a partir de hoy con la primera reserva de la biosfera de la Unesco en su territorio: Angola, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Islandia, Omán y Tayikistán.
Además de esas designaciones y de la de la isla de Santo Tomé, también se designaron espacios en Albania, China, Etiopía, Francia, Grecia, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Mongolia, Portugal, Arabia Saudí y Suecia.
El anuncio de esta lista llegó tras el Congreso Mundial de las Reservas de la Biosfera, celebrado en la ciudad china de Hangzhou entre el 22 y el 26 de septiembre, que se organiza cada diez años.
No se realizó finalmente este sábado la designación del Lago de Yojoa, en Honduras, que estaba entre las propuestas a aprobar.
La red de reservas de la biosfera de la Unesco cuenta ya con más 785 lugares en 130 países, lo que supone una superficie de unos 8 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de Australia.
Unos 300 millones de personas viven en ellas y suponen un modelo de equilibrio entre desarrollo social y económico y conservación natural.