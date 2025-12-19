Estados Unidos también le revocó la visa a Luis Redondo, presidente del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-Al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, también le fue revocada la visa "por obstaculizar el conteo de votos en el proceso electoral democrático de Honduras".

Así lo informó este viernes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Momentos antes de confirmar esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó también la revocación de la visa del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.