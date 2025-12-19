  1. Inicio
Estados Unidos también le revocó la visa a Luis Redondo, presidente del Congreso

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmó que la medida es "por obstaculizar el conteo de votos en el proceso electoral democrático de Honduras"

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 20:46
Tegucigalpa, Honduras.-Al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, también le fue revocada la visa "por obstaculizar el conteo de votos en el proceso electoral democrático de Honduras".

Así lo informó este viernes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Momentos antes de confirmar esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó también la revocación de la visa del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Revocan visa estadounidense a Mario Morazán y rechazan solicitud de Marlon Ochoa

Las medidas se toman "al considerar que sus acciones han socavado la democracia en Honduras mediante la obstrucción del recuento de votos".

También se tomaron medidas para imponer restricciones migratorias a otra persona, cuyos actos fueron señalados como perjudiciales para el proceso democrático hondureño.

Estas acciones se fundamentan en la Sección 212(a)(3)(C) de la INA, que prohíbe la entrada a individuos cuyas actividades puedan tener “consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense”.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

