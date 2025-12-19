Revocan visa estadounidense a Mario Morazán y rechazan solicitud de Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.-El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes 19 de diciembre la revocación de la visa del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, al considerar que sus acciones han socavado la democracia en Honduras mediante la obstrucción del recuento de votos. De acuerdo con el comunicado oficial, la medida fue adoptada conforme a la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Asimismo, el Departamento de Estado informó que también fue rechazada la solicitud de visa de del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y se tomaron medidas para imponer restricciones migratorias a otra persona, cuyos actos fueron señalados como perjudiciales para el proceso democrático hondureño.

Estas acciones se fundamentan en la Sección 212(a)(3)(C) de la INA, que prohíbe la entrada a individuos cuyas actividades puedan tener "consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense". "El Departamento de Estado revocó las visas de Mario Morazán (...) por socavar la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos", señala el pronunciamiento oficial difundido por la institución estadounidense. Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos advirtió que no permitirá conductas que afecten la estabilidad regional. "Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional ni la estabilidad de nuestra región", enfatiza el comunicado. El Departamento de Estado subrayó que continuará evaluando y aplicando medidas adicionales. "Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes obstaculicen el recuento de votos en Honduras", concluye el documento.

