Elecciones: ¿Cuáles fueron las medidas aprobadas por los diputados de oposición?

Durante el encuentro, los legisladores también analizaron la reciente resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que subraya la obligación de respetar la voluntad expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre.

Lo más de 70 diputados reunidos en un hotel capitalino, ante la negativa de Luis Redondo presidente del Congreso Nacional de abrir el Poder Legislativo, exhortaron, además, al CNE a concluir el proceso de escrutinio especial y avanzar sin dilaciones hacia la declaratoria oficial de resultados.

Tegucigalpa, Honduras.- En sesión extraordinaria, los diputados de oposición del Congreso Nacional, la mayoría del Partido Nacional y Liberal, aprobaron varias resoluciones para respaldan a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, por su labor en el proceso de las elecciones generales.

En ese contexto, los diputados plantearon la adopción de resoluciones orientadas a proteger la divulgación de resultados, la declaratoria de elecciones, el proceso de transición y la convocatoria para la instalación del nuevo Congreso Nacional.

La diputada Maribel Espinoza sostuvo que el pleno debe otorgar un voto de confianza no solo a las consejeras del CNE, sino también a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, ante el momento crítico que atraviesan las instituciones electorales.

“El pleno de este poder del Estado resuelve dar un voto de confianza a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y adoptar resolución que en derecho corresponda para proteger la integridad de los magistrados Barahona y Flores Urrutia”, declaró.

La mayoría parlamentaria se declaró en sesión permanente hasta el 20 de enero de 2026, fecha en la que concluye la cuarta legislatura y se instala la nueva administración. Los diputados también acordaron mantenerse en vigilancia constante y emitir resoluciones ante cualquier intento de obstrucción al funcionamiento de los órganos electorales o acciones que busquen impedir la alternancia en el poder.

En la sesión, se exhortó además a las Fuerzas Armadas a garantizar la protección del material electoral, las instalaciones y el personal del CNE y del TJE, ante cualquier eventual alteración del orden constitucional provocada por actores políticos o particulares.

Esto en concordancia con los incidentes ocurridos en la gestión del exjefe militar, Roosevelt Hernández, quien fue fuertemente criticado por involucrarse en temas políticos y cuestionar decisiones de las consejeras.

En esa línea, se instruyó a una comisión especial del Congreso a reunirse con el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón.

Ana Paola Hall, presidenta del CNE, escribió en X que iniciaron comunicación y coordinaciones de trabajo con el actual jefe del Estado Mayor Conjunto. Pidió que se apegan a la Constitución de Honduras.