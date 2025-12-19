Diputados de oposición aprueban medidas para proteger resultados electorales que emita el CNE

Tegucigalpa, Honduras.-Diputados de oposición, de distintas bancadas del Congreso Nacional, autoconvocados en un hotel de la capital, aprobaron este viernes -19 de diciembre- una serie de medidas orientadas a mantener el orden constitucional y proteger los resultados electorales que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su declaratoria. Durante la sesión, los legisladores otorgaron un voto de confianza a las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, en medio de aplausos, destacando —según expuso la diputada Maribel Espinoza— "su sacrificio al permanecer firmes pese a los ataques intimidatorios dirigidos contra su seguridad personal". El pleno de diputados de oposición exhortó a las consejeras a concluir su labor y a realizar la declaratoria de elecciones antes del 30 de diciembre de 2025, en apego a los plazos establecidos en la normativa electoral vigente.

Asimismo, los diputados hicieron un llamado a impedir cualquier interrupción en la alternancia en la Presidencia de la República, al considerar este principio como un pilar del sistema democrático. En el inciso "B" del decreto, en la sesión se planteó la adopción de los mecanismos correspondientes para proteger la integridad física y el respeto de los derechos individuales de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, con el objetivo de que no sean impedidos de ejercer las funciones inherentes a sus cargos mientras concluye el proceso electoral. Durante la sesión, la diputada Maribel Espinoza manifestó "este pleno del Congreso Nacional, al amparo de los artículos 2, 4, 321, 323 y 324, en relación con el artículo 375 de la Constitución de la República, se declara en sesión permanente desde la presente fecha hasta el 20 de enero de 2026, cuando finaliza la actual legislatura".

Además, se emitió un voto de censura pública contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por su intento de politizar las Fuerzas Armadas de Honduras.