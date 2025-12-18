Héctor Valerio: "Prometemos cumplir con la Constitución, proteger al pueblo, y defender la soberanía"

Tegucigalpa, Honduras.- El general Héctor Benjamín Valerio Ardón asumió este jueves como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en relevo de Roosevelt Hernández, durante una ceremonia celebrada en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa.

Durante la ceremonia oficial de cambio de mando, Valerio afirmó que asume el cargo "con lealtad absoluta a nuestra bandera y a la Constitución de la República", dijo que, consciente del honor y la responsabilidad que implica dirigir a la institución castrense.

El jerarca militar señaló que el papel de las Fuerzas Armadas está claramente definido en la Constitución, donde se consagran los derechos y libertades fundamentales, se fortalece la unidad nacional y se consolida la paz interna e internacional, con el propósito de garantizar justicia, libertad, bienestar económico y social a la población.

Valerio recordó que, según el artículo 272 de la Constitución, las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante, creada para defender la integridad territorial, la soberanía, mantener la paz y garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

En su intervención, añadió que finalizará respaldando "con firmeza y responsabilidad" la voluntad soberana del pueblo hondureño, la cual --afirmó- se expresará legítimamente en la declaratoria oficial de resultados del Consejo Nacional Electoral.

Valerio concluyó su intervención reafirmando el compromiso de la institución con la institucionalidad democrática.

"Hoy renovamos nuestro juramento ante la historia. Prometemos cumplir con la Constitución, proteger al pueblo y defender la soberanía. Prometemos poner en alto el honor de las Fuerzas Armadas", concluyó.

Valerio Ardón se desempeñaba como comandante general del Ejército.