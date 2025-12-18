Escrutinio especial: ¿qué departamentos tienen más actas con inconsistencias?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras iniciará este jueves el escrutinio especial de las actas con inconsistencias en medio de un clima de tensión y polarización. Los resultados, tras 19 días de espera, definirán quién será el próximo presidente de Honduras.

El proceso, que se retrasó debido a protestas de un grupo de simpatizantes liberales y de Libertad y Refundación (Libre), comenzará con 2,792 actas (que representan 586,320 votos) del nivel presidencial en los 18 departamentos de Honduras, pero también se incluyen 7 de igual número de Juntas Receptoras de Votos (JRV) instaladas en Estados Unidos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que a la 1:00 de la tarde iniciaría el proceso y que, paralelamente, están revisando las impugnaciones presentadas por los candidatos y partidos en los diferentes niveles.

Cossette López, consejera del CNE, afirmó que desde esa institución aprobaron 1,081 actas para ser revisadas inicialmente en escrutinio especial y 553 adicionales. Ese fue el acuerdo al que se llegó por mayoría de votos.

"Hay algunos que ameritan que transcribamos nada más y otros que sí abramos la urna porque necesitamos verificar los votos, los cuadernos de votación, el acta de incidencia para ver exactamente qué fue lo que pasó. Es importante que distingamos que lo técnico no es el proceso electoral per sé, tenemos actas físicas con las que podemos validar los datos", aseguró.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

López dijo que muchos problemas consisten en que el balance no cuadran, que hayan más votantes o votos nulos. También habló de problemas en el sistema que no transcribieron bien los datos o simplemente no fueron actualizados por problemas de la inteligencia artificial.

En este sentido, los datos del CNE, con el 99.80% del escrutinio, muestran que la mayoría de actas con inconsistencias están en Francisco Morazán y Cortés, donde se deben revisar 1,192.Solo en Francisco Morazán, donde Nasry Asfura del Partido Nacional está ganando, hay 682, mientras que en Cortés (donde Salvador Nasralla, del Partido Liberal) lleva la ventaja) contabilizan 510.

En Yoro (también está ganando Nasralla) son 214 y en Comayagua (que se pinta de azul) 164. En Santa Bárbara, donde ya fueron divulgadas 942 actas, todavía tiene 15 que van a escrutinio especial, mientras que en El Paraíso son 148 y 126 en Choluteca. Estos tres departamentos también muestran mayor apoyo a Asfura.

Gracias a Dios, Ocotepeque e Islas de la Bahía son las que muestran menor número de actas con inconsistencias en términos generales, pero al comparar el número de actas totalizadas la cifra que irá a revisión especial representa hasta un tercio.

Esta revisión pendiente por inconsistencias en las actas de departamentos clave por el número de votantes es lo que no permite que el CNE pueda declarar un ganador, aunque Asfura muestra una leve ventaja de más de 43 mil votos frente a Nasralla.

Ante esto, López pidió a la población paciencia, ya que el deber del ente electoral es mostrar lo que los 3.4 millones de hondureños decidieron en las urnas.

En este proceso, dijo, no intervienen empleados del CNE, sino representantes de los partidos, que verifican que todo se realiza en completa transparencia.

Al avanzar en el escrutinio especial, Nasralla tiene la esperanza en que las actas pendientes en departamentos ubicados en la zona norte, donde él está ganando, le permitan encabezar los resultados, mientras que Asfura solo espera ratificar el triunfo que los datos oficiales le están dando hasta el momento.

Hasta el mediodía de este jueves, Asfura contabilizaba 1,305,033 votos, mientras que Nasralla sumaba 1,261,849.