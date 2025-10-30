Guía para utilizar el asistente virtual electoral de EL HERALDO

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> <b>EL HERALDO</b> dispone de su <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/maria-tu-guia-electoral-inteligente-DK28003055" target="_blank">nuevo asistente virtual María</a>, el cual fue creado con <b>Inteligencia Artificial</b> (IA) para ayudarte a aclarar tus dudas sobre el proceso electoral de este 2025.María Ortiz, jefa de Redacción de EL HERALDO, dio el paso a la virtualización para contribuir en estos comicios proporcionando información fidedigna y verificada.Las respuestas de María se basan en la Ley Electoral de Honduras, fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contenido elaborado por este rotativo relacionado a las próximas elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre.