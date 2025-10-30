Guía para utilizar el asistente virtual electoral de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO dispone de su nuevo asistente virtual María, el cual fue creado con Inteligencia Artificial (IA) para ayudarte a aclarar tus dudas sobre el proceso electoral de este 2025. María Ortiz, jefa de Redacción de EL HERALDO, dio el paso a la virtualización para contribuir en estos comicios proporcionando información fidedigna y verificada. Las respuestas de María se basan en la Ley Electoral de Honduras, fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contenido elaborado por este rotativo relacionado a las próximas elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre.

¿Cómo usarlo?

1. Ubíquese en un lugar con conexión estable a internet y sin ruido de preferencia. 2. Aségurese de que su micrófono funcione correctamente. 3. Presionar el botón "Chat now". 4. Cambie el idioma a español. Para ello, de click en la pestaña "English" y busque la opción "Spanish". 5. Cambiado el idioma, presione el botón "Chat now". Deberá esperar un par de segundos para asegurar la conexión. 6. María se presentará como su asistente. Usted podrá hacerle preguntas mediante audio. Debe tener su micrófono activo y evitar interferencias. También puede hacer sus consultas de forma escrita al dar click en símbolo de mensaje situado a la par del ícono del micrófono. De esa forma, se habilitará la barra que dice "Let´s chat!", donde usted escribirá sus preguntas. 7. Usted dispondrá de 10 minutos para conversar con María. Si finaliza el tiempo y desea hacerle más preguntas, repita los pasos. El lector puede hacer preguntas como "¿Cuándo cierran las urnas?", "¿Cuándo se emite la declaratoria de los resultados?", "¿Qué necesito para poder votar?", entre otras interrogantes relacionadas a los comicios. También puede hacerle consultas sobre la legislación electoral como ser: prohibiciones en la propaganda política, cuáles son los delitos electorales, entre otras más.

Observaciones importantes