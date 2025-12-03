Olancho FC vs Olimpia EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional en directo

Olancho, Honduras.- El duelo entre Olancho FC y Olimpia en la jornada 21 de la Liga Nacional de Honduras promete ser uno de los partidos más emocionantes y determinantes de esta jornada. Los albos, actual líder del campeonato, se enfrenta a unos potros que está en la pelea por la clasificación a la liguilla, por lo que ambos equipos llegan con objetivos claros y urgentes.

El partido se juega en un momento clave donde el equipo albo quiere asegurar su posición en la cima, mientras que Olancho busca sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de continuar en la competencia. Se juega a las 7:30 de la noche en Juticalpa.

Históricamente, la serie particular entre Olancho FC y Olimpia ha sido pareja, con encuentros muy disputados. En su último enfrentamiento, el partido tuvo un final dramático con un empate 2-2 que evidenció la capacidad ofensiva de ambos conjuntos. El albo logró adelantarse en dos ocasiones, pero los pamperos reaccionaron con goles decisivos en los minutos finales.

El conjunto de Eduardo Espinel llega a esta jornada con 40 puntos, consolidándose como el líder solitario y con ganas de estirar su ventaja sobre su perseguidor Marathón, que tiene 39. Los leones han mostrado un dominio claro en el torneo siendo casi en toda lo que va de temporada el puntero.

Por su parte, Olancho FC actualmente se encuentra en la pelea directa por los puestos de clasificación. El equipo de Reynado Tilguath está séptimo con 23 puntos, y sabe que necesita la victoria para seguir soñando con la liguilla.

La motivación de los potros es alta, ya que ganar en casa representaría un golpe vital para las aspiraciones del club, que se ha mostrado un nivel bajo en las últimas jornadas, lo que ha ocasionado la molestia del cuerpo técnico.