Do//McCann Honduras celebra la Navidad con “The Truth Fest 2025”

Con motivo de la temporada navideña, Do//McCann Honduras preparó un evento especial para agradecer y celebrar a su equipo de colaboradores con una celebración excepcional bajo el concepto ”The Truth Fest 2025”. Este importante evento, se alineó con su filosofía de marca: “THE TRUTH WELL TOLD (La Verdad Bien Dicha), un principio que no solo celebra las verdades de una trayectoria de más de 60 años en Honduras sino también de los logros alcanzados en 2025 y por el crecimiento continuo como una agencia de comunicaciones integrales que trabaja en equipo y en cocreación hacia el éxito, con sus talentos y con sus marcas.

El 2025 fue un año de grandes conquistas para Do//McCann, ya que gracias a su prestigio global y exitosa trayectoria en Honduras, y a la confianza de sus nuevos clientes, pudo sumar a su portafolio, a las marcas más relevantes para el mercado hondureño en categorías como: Comidas rápidas, Cuidado de la piel, hoteles, Alimentos de consumo masivo, servicios dentales, y universidades, y también consolidar relaciones con clientes de larga trayectoria en las categorías de: Servicios Bancarios, supermercados, comidas rápidas, combustibles, alimentos cárnicos, entre otras categorías de marcas que forman parte de un importante y amplio portafolio de clientes regionales y locales.

The Truth Fest 2025 se llevó a cabo en un espacio excluisivo transformado para la ocasión con un ambiente preparado de manera muy especial para el reconocimiento de todos sus colaboradores de las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, en una cita excepcional que nos permitió compartir en familia los logros de la agencia en este 2025.

La noche incluyó la entrega de los Truth Awards 2025, un reconocimiento especial para aquellos colaboradores que han destacado por su actitud y talento ejemplar, verdades que reflejan los valores de DO//McCann y su visión de crecimiento, premiando su trayectoria y excelencia en desempeño.

"El 2025 ha sido un año de importantes retos y logros para nuestra agencia, y quisimos celebrarlo a lo grande, como se merecen nuestros colaboradores. Este evento no solo fue una celebración en familia, sino un reconocimiento a su dedicación y esfuerzo constante, ya que gracias a ello hemos cerrado un año lleno de bendiciones" comentó Marvin Durón, Director Ejecutivo de Do//McCann Honduras.

Sin lugar a dudas, The Truth Fest 2025 se consolidó como una noche memorable, llena de emociones, risas, premios y reconocimientos pero sobre todo de una profunda conexión y reconocimiento mutuo entre los miembros del equipo que hacen posible el éxito continuo de Do//McCann en Honduras.

“Celebramos un 2025 lleno de retos y éxitos con la mira y propósito de que 2026 esté lleno de nuevos logros y bendiciones para nuestras marcas y para todo nuestro equipo de colaboradores”, comentaron.

“Gracias a nuestras marcas, medios, proveedores y aliados estratégicos por su confianza y apoyo en un año más de logros conjuntos y a nuestra familia DO//McCANN por demostrar a lo largo de todo este año porqué somos la agencia #1 en Honduras”, finalizaron.