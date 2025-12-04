Jugadores que mejor decidieron salir del equipo Choloma por falta de pago

El Club Deportivo Choloma, equipo que recién ascendió a primera división de Honduras, su regreso no fue como se esperaba, el nivel futbolístico no ha sido el mejor y no se le ha pagado a los jugadores
Mario Martínez fue el primero en bajarse del barco cholomeño. El fino volante zurdo adujo problemas personales al momento de rescindir con el elenco maquilero.
MM es agente libre y esperando coger equipo para el torneo Clausura 2026.
Selvin Guevara fue también de los primeros jugadores junto a Martínez en despedirse del nuevo inquilino de la Liga Nacional.
El tema del Pibe fue bastante contradictorio ya que se hablaba de diferencias con la directiva y de asuntos personales.
Johnny Leverón no aguantó los impagos en el Choloma y decidió dar un paso al costado. Venía siendo uno de los jugadores con más minutos sumados.
Leverón no terminará el torneo con el equipo rojinegro, que ve sobre el final cómo el equipo se resquebrajó.
Roberto 'Pipo' López, que fue de los últimos en incorporarse al equipo, paradójicamente fue de los primeros en decir adiós por el tema económico que vive la institución.
Kemsi Abbott es otro de las bajas del Choloma, quien se va tras el mal manejo que ha tenido la actual administración del equipo en su vuelta a Liga Nacional.
Luis Contreras, el 'Chimbo', decidió dar un paso al costado y dejar las filas del CD Choloma. El jugador ve rumbo a Liga de Ascenso donde los clubes son más puntuales con sus pagos.
Jorge Pineda, el técnico que llegó en sustitución de Fernando Molina, tiene contrato con la institución y se mantiene con el club.
Su ausencia del club es por enfermedad. El DT hondureño no ha renunciado de la institución cholomeña.