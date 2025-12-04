Fichajes Honduras: Futuro de Troglio, Yustin se iría y más bajas en Real España

Todavía no ha terminado el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y ya se comienzan a dar movimientos en varios equipos de los clubes catrachos
Otra baja en el Real España antes de que finalice el torneo Apertura, Maylor Núñez no continua con los aurinegros, puso fin al contrato.
El legionario Luis Palma podría sumar más partidos en el fútbol de Polonia, ya que el Lech Poznán quiere ejercer la opción de compra al Celtic por el hondureño.
Johnny Leverón no continuó en las filas del CD Choloma debido a la falta de pagos, se suma a las bajas de Mario Martínez y el portero Roberto "Pipo" López.
En el Platense informan que han empezado a recibir ofertas por el atacante Erick Puerto, se suman equipos centroamericanos, además de la MLS y Europa.
El portero Luis "Buba" López volvería a salir al extranjero luego de su paso por Los Angeles FC y el Orange County SC de Estados Unidos, ahora el Comunicaciones de Guatemala pregunta por él.
Agustín Auzmendi se encuentra en territorio hondureño, donde aceptó que el representante estuvo en pláticas con equipo de la Liga MX, pero que todavía tiene contrato con el Godoy Cruz.
Kevin López fue dado de baja del Olimpia, ahora está en pláticas con otros equipos y hasta de otros países. "Estamos en pláticas y viéndolo con calma, creo que tenemos un poco de tiempo"
La continuidad de Pedro Troglio en las filas del CA Banfield se pone en duda tras un allanamiento en la sede del club donde investigan un supuesto lavado de activo.
Diario Olé informó que surgió otro percance para Banfield una nueva inhibición en este caso por el pase del futbolista Erik López por aproximadamente 280.000 dólares. Esto significa que será un grave problema para el nuevo mercado de fichajes en un campeonato donde están llamados a evitar el descenso de entrada.
Por lo que José Ernesto Mejía se refirió a una posible llegada a la H. "La de Pedro Troglio no ha llegado porque ya es una carta conocida, no necesita carta de presentación. La decisión se tomará en enero y será consensuada y hablada con varios sectores para traer al técnico que le convenga a Honduras.".
Salomón Názar, entrenador de Lobos UPNFM, no seguiría al mando de la institución, puesto que tendrá un lugar como diputado en el Congreso Nacional. Nazar quedó entre los disputados de Francisco Morazán.
Reportes desde Guatemala ponen a Yustin Arboleda entre los favoritos para reforzar el eje de ataque del Comunicaciones.
Brayan Moya sorprende al aparecer disputando torneo burocrático en México luego de su sorpresiva salida del Real España.