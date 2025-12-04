  1. Inicio
Así queda la tabla de posiciones al finalizar la penúltima jornada de la Liga Nacional

Disputada la jornada 21, la tabla de posiciones está más cerca de quedar establecida con cinco clasificados a la liguilla

  • 04 de diciembre de 2025 a las 17:11
Marathón descansará la última jornada, mientras Olimpia cierra en casa contra el Victoria.

 Fotos: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Casi todo está dicho. El torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras concluyó en su jornada 21 y fue con un triunfo categórico de 2-0 de Marathón sobre el UPNFM en el Yankel Rosenthal.

Con ese triunfo verdolaga, el equipo de Pablo Lavallén llegó a 42 puntos en el campeonato y con ello supera los 41 que ostenta el Olimpia, solamente que el monstruo verde descansa en la última jornada y los albos juegan ante Victoria, por lo que el triunfo es imperioso.

Gran victoria del 'Decano' para colocarse líder en el homenaje a Orinson Amaya

El miércoles tuvo el duelo donde Génesis PN y Juticalpa FC se enfrentaron terminando empatados 2-2 en la ciudad de La Paz, luego, en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas se enfrentaron Olancho FC y el Olimpia, que protagonizaron un duelo con muchos goles, todo terminó 2-2.

El León comenzó ganando, pero luego los Potros remontaron el asunto en las pampas olanchanas. Y en el tramo final el Olimpia logró la igualdad.

En el tercer peldaño está Motagua que fue vapuleada por el Platense 4-0 el pasado martes y con ello se quedó en esa posición, mientras que el escualo ascendió al cuarto lugar ya clasificado.

Eduardo Espinel es tajante sobre la salida de jugadores: "es un tema que no me corresponde"

Real España con 28 unidades también está clasificado en el quinto peldaño únicamente esperando el último club que tome acceso a las triangulares del certamen hondureño que será justamente el UPNFM y Olancho FC, que juegan contra Real España y Choloma en la última jornada, respectivamente.

Tabla de posiciones

