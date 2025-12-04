Eduardo Espinel enfático sobre ausencias: "Hablo solamente de los que están"

Olancho, Honduras.- Eduardo Espinel no dudó en valorar el desempeño de su equipo tras el 2-2 ante Olancho FC en la penúltima jornada del Apertura 2025. El uruguayo reconoció que el gol rival “nos tocó un poquito” y provocó una desconcentración que derivó en el segundo tanto.

Aun así, destacó la respuesta del plantel: “el equipo tuvo reacción” y se quedó “con una actitud que demostró y cómo terminó jugando el equipo”.

Mirando al cierre del torneo, Espinel fue claro sobre su principal inquietud. Aseguró: “gran preocupación es poder recuperar el momento para llegar a la financiación del campeonato con más cantidad de trabajadores para elegir”, sobre todo en un plantel que ha debido que adaptarse a las necesidades: “Mucha cintura para adaptar a otras posiciones”.

Incluso afirmó que ya no le angustia mucho la posición: “Si terminamos primero o segundo porque, en definitiva, el formato del campeonato no te dará nada primero o segundo”.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El técnico también se refirió al reto físico que implica competir cada tres días, señalando que tienen que “ir dosificando las cargas” para no sufrir más bajas. En cuanto a las salidas de Kevin López y José García fue categórico: “Lo de los jugadores que no están, no hablo”, sentenció.



Conferencia de prensa

¿Qué fue lo que más le gustó del desempeño de su equipo en este partido ante Olancho FC? A ver, lo que me gustó del equipo, creo que si hace un gran partido, creo que en los noventa minutos fue el único equipo que se hizo mal en el partido, por ahí nos tocó mucho el gol que nos... tocó mucho el gol que nos va a hacer el tiempo controlado. Situaciones que llegaron en el paro, que ha jugado más y que llegaban a la decisión de hoy. Ese gol nos tocó un poquito y eso nos llevó a que por ahí, por más que se charlara desde el tiempo, concentrado a donde nos fue el primer gol.

La desconcentración, ya recibimos el segundo gol en un tempranero donde lo afectó a un minuto, pero creo que el equipo tuvo reacción, profesional en todo el centro del campo, en tornear, y bueno, me quedo con una actitud que demostró y cómo terminó jugando el equipo, pero sí que por ahí no hicimos el partido que queríamos, pero sí creo que jugamos mejor que el rival y no éramos vencedores de una nueva sierra. De cara al cierre del último partido que les queda, tomando en consideración este nuevo formato que se viene, cómo lo está manejando y cómo ha llevado el tema de las bajas del equipo? Bueno, hemos tenido mucha, mucha cintura para adaptar a otras posiciones para que el modelo nos pueda favorecer a la hora de tomar decisiones. Es la preocupación más grande que tenemos, sinceramente. Ya no nos preocupa si terminamos primero o segundo porque, en definitiva, el formato del campeonato no te dará nada ser primero o segundo. Entonces hoy mi gran preocupación es poder recuperar el momento para llegar a la financiación del campeonato con más cantidad de trabajadores para elegirnos, y esa es la gran preocupación que tenemos hoy. Más allá de que estamos enfocados en un partido que hoy queremos ganar, el próximo lo queremos ganar, pero la prioridad de hoy es poder, con la expectativa que tenemos, poder tener la mayor cantidad de cobro recuperado y, bueno, más por supuesto la suspensión que teníamos hoy para el próximo partido, con la mayor cantidad de jugadores para definir. Qué corregir al cierre por los resultados de hoy, y sobre el tema de los dos jugadores que terminaron, se debe más a temas disciplinarios o extra? Yo creo que corregir siempre hay que corregir, incluso en la victoria, porque el partido pasado ganamos y las cosas que hay que corregir se trabajaron. Pero por eso, de todas las cosas a esta actitud del campeonato, se trata de ser inteligente e ir dosificando la carga, porque volverlo a jugar cada tres días va a ser una definición con el equipo que va a competir en el campeonato. Y bueno, mi gran preocupación es tratar de, en la planificación de cada día, ir dosificando las cargas para que, como le dije, no suframos más inconvenientes de la sanidad que hemos tenido. Esa es la gran preocupación. Entonces siempre hay cosas para corregir. Seguramente una de las preocupaciones más grandes que podemos tener es tratar de estar con la base a cero, por ahí lo habíamos mantenido en una fecha y ahora, como estás contando, mantener la base a cero en nuestra propia portería es también una de las grandes preocupaciones que yo tengo. Pero, en definitiva, eso no es solamente lo que hay que poner en efecto, sino a todo el equipo que está ahí, que estamos compitiendo ahora en la hora de trabajar o en la hora de presionar al equipo rival.