Israel felicita a Honduras por retirarse del Grupo de la Haya: "Valoramos esta postura moral"

Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, felicitó este miércoles al presidente de Honduras, Nasry Asfura, por su salida del denominado ‘Grupo de La Haya’, iniciativa que promueve sanciones internacionales contra Israel tras la ofensiva en Gaza.

"Felicito al presidente de Honduras, Nasry Asfura, por su decisión de retirarse del Grupo de La Haya. Un paso de principios contra el mal en el ámbito internacional", recoge su mensaje publicado en X.

"Israel valora esta postura moral y su fuerte amistad con Honduras", concluyó el ministro.