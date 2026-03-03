  1. Inicio
Honduras se retira del Grupo de La Haya para mantener una política exterior "autónoma"

Honduras anunció este martes su retiro del Grupo de La Haya, argumentando que su objetivo es mantener una política exterior "soberana y equilibrada"

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 21:17
Honduras se retira del Grupo de La Haya para mantener una política exterior autónoma

Señaló además que ya ha remitido las notificaciones oficiales a las copresidencias del grupo para formalizar y hacer efectivo su retiro.

 Foto: El HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras anunció este martes su retiro del denominado 'Grupo de La Haya', liderado por Colombia y Sudáfrica, con el objetivo de mantener una política exterior "soberana, autónoma y equilibrada".

"Esta decisión obedece a la firme convicción de que la política exterior hondureña debe ejercerse de manera soberana, autónoma y equilibrada, sin adscribirse a bloques cuyas dinámicas puedan comprometer la independencia de criterio que debe caracterizar la acción exterior del Estado", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país centroamericano en un comunicado.

Señaló además que ya ha remitido las notificaciones oficiales a las copresidencias del grupo para formalizar y hacer efectivo su retiro.

Pese a su salida, Honduras reafirmó "su compromiso irrestricto" con el Derecho Internacional Humanitario y la protección de civiles en conflictos armados, y el pleno respeto a los derechos humanos.

También reiteró "su apoyo decidido al multilateralismo, a la solución pacífica de las controversias y a la promoción de una paz justa y duradera en el Medio Oriente".

El Gobierno hondureño aseguró, además, que continuará participando "activamente" en los foros y mecanismos de las Naciones Unidas promoviendo "el diálogo constructivo y las soluciones negociadas como la vía legítima para alcanzar la paz y la justicia internacionales".

El Grupo de La Haya fue creado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

