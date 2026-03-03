Reconocimientos y pacto de impunidad, entre puntos de agenda legislativa esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- La integración de las comisiones legislativas, el reconocimiento a funcionarios electorales y la derogatoria del llamado “pacto de impunidad” figuran entre los principales temas que discutirá esta semana el Congreso Nacional, que preside el diputado Tomás Zambrano.
Durante la reunión entre la junta directiva y los jefes de bancada se definió como primer punto la integración de casi 36 comisiones ordinarias y especiales, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Zambrano detalló que los miembros de la directiva no formarán parte de estas instancias, que tendrán a su cargo el análisis y dictamen de los proyectos en agenda.
En el plano financiero, se dará trámite a dos contratos de préstamo: uno por 50 millones de dólares orientado al empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad y desarrollo de pueblos indígenas y afrodescendientes; y otro por 145.3 millones de dólares con la Asociación Internacional de Fomento, brazo del Banco Mundial, destinado a fortalecer la transparencia y la sostenibilidad fiscal y climática del país.
En materia democrática, el Legislativo prevé condecorar a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE): Ana Paola Hall, Cossette López, Carlos Cardona, Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona, por su labor en defensa de la institucionalidad durante el proceso electoral. Asimismo, se reconocerá a los embajadores de la Unión Europea y de Francia en Honduras, Gonzalo Fournier y Cédric Prieto, respectivamente.
Otro punto a discutir será la derogación del decreto 4-2022, conocido como “pacto de impunidad”, iniciativa presentada por la vicepresidenta del Congreso, Lissi Matute Cano. También se solicitará a la Corte Suprema de Justicia que emita opinión en un plazo de 15 días sobre una reforma al Código Penal impulsada por la diputada Linda Frances Donaire, enfocada en penalizar la violencia digital y la difusión no consentida de contenido íntimo.
Finalmente, el secretario legislativo Carlos Ledezma informó que también se conocerá el proyecto presentado por el diputado Cárlenton Dávila para ampliar la casa albergue del Hospital General San Felipe, con una asignación de 3.1 millones de lempiras, así como la regulación del uso obligatorio de chalecos reflectivos para motociclistas entre las 5:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana