Reconocimientos y pacto de impunidad, entre puntos de agenda legislativa esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- La integración de las comisiones legislativas, el reconocimiento a funcionarios electorales y la derogatoria del llamado “pacto de impunidad” figuran entre los principales temas que discutirá esta semana el Congreso Nacional, que preside el diputado Tomás Zambrano.

Durante la reunión entre la junta directiva y los jefes de bancada se definió como primer punto la integración de casi 36 comisiones ordinarias y especiales, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Zambrano detalló que los miembros de la directiva no formarán parte de estas instancias, que tendrán a su cargo el análisis y dictamen de los proyectos en agenda.

En el plano financiero, se dará trámite a dos contratos de préstamo: uno por 50 millones de dólares orientado al empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad y desarrollo de pueblos indígenas y afrodescendientes; y otro por 145.3 millones de dólares con la Asociación Internacional de Fomento, brazo del Banco Mundial, destinado a fortalecer la transparencia y la sostenibilidad fiscal y climática del país.