Un espectáculo natural: flores llenan de frescura la capital hondureña​​​​​​

Sus tonos amarillos, naranjas y fucsias embellecen distintos sectores de la capital, ofreciendo un paisaje natural que atrae miradas y brinda frescura a los capitalinos.

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 16:41
Las vibrantes flores llenan de color distintos barrios de Tegucigalpa y Comayagüela, regalando un espectáculo natural que cautiva a capitalinos y visitantes. Las mejoresimágenes en la siguiente galería.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
El cempasúchil, también conocido como árbol de algodón o flor de muerto, ilumina calles y jardines con su intenso tono amarillo brillante.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
Los pétalos dorados del cempasúchil resaltan bajo el sol capitalino, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos visuales de la temporada.
El cempasúchil ilumina calles y jardines con su intenso tono amarillo brillante que hacen contraste con otras flores de igual intensidad.
Conocido también como Palo Santo, Palo Blanco o Palo de Mayo, el guayacán destaca por su elegancia y frondosidad.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
Las aceras se transforman en alfombras naturales cuando las flores amarillas del guayacán caen suavemente al suelo.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
El guayacán amarillo o cortés florece como pequeñas campanitas agrupadas, adornando avenidas con su característico color dorado.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
Fachadas y muros cobran vida con la explosión de colores de estas bellas flores en diferentes colonias de la ciudad.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
La bugambilia, veranera o trinitaria, aporta un contraste vibrante con sus tonos fucsia, morado y blanco.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
En Honduras, la bugambilia es popularmente llamada “Napoleón”, una de las plantas ornamentales más comunes en viviendas capitalinas.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
La trompeta de San Juan, también conocida como llamarada, resalta por su intenso color naranja que evoca fuego y energía.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
Sus flores en forma de trompeta adornan parques y jardines, atrayendo miradas por su peculiar forma.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
Los tonos amarillos y naranjas predominan en la capital, creando un paisaje cálido y lleno de frescura.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
Las flores no solo decoran, también refrescan visualmente el entorno urbano de la capital hondureña.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
Cada temporada de floración convierte a Tegucigalpa en un escenario lleno de vida y color.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
