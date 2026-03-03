Aprueban que chaleco reflectivo solo sea obligatorio de 6 de la tarde a 6 de la mañana

La medida de seguridad vial que busca reducir el número de accidentes en motocicletas, y que generó confusión tras entrar en vigencia el pasado 11 de febrero, al no especificarse horarios y tipo de chaleco, obliga a los conductores de vehículos de dos ruedas a portarlo para evitar incidentes.

Tegucigalpa, Honduras.- Con la dispensa de dos debates, el Congreso Nacional aprobó la tarde de este martes -3 de marzo- una reforma a la Ley de Tránsito para motociclistas sobre el uso del chaleco reflectivo, por lo que tras la aprobación solo será obligatorio de 6 de la tarde a 6 de la mañana.

Con la reforma aprobada este martes queda fijado como obligatorio su uso entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, horario donde los motociclistas son más vulnerables a siniestros viales, mientras que durante horas del día (6 de la mañana a 6 de la tarde) el uso del chaleco reflector es voluntario.



La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y demás autoridades competentes deberán adecuar sus procedimientos de control y sanción conforme a la presente reforma, de acuerdo al dictamen.

La Ley de Tránsito reza en el artículo 99, numeral 28, que el uso de bandas reflectoras es de carácter obligatorio tanto para conductores como para pasajeros de vehículos motorizados de dos o tres ruedas, entre ellos motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares.