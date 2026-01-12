Tránsito advierte que chaleco reflectivo debe ser de color anaranjado

  1. Inicio
Los conductores de motocicleta deben andar con su chaleco reflectivo cuando circulen por las carreteras del país, de los contrario serán sancionados

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 07:29
Los conductores de motocicleta deben andar con su chaleco reflectivo de color anaranjado, según el director de Tránsito.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), José Hernández, aclaró ayer que el chaleco reflectante que deben usar los motociclistas debe ser de color anaranjado, de acuerdo con las normativas internacionales.

Hernández explicó que, pese a que la medida entró en vigencia a inicios de esta semana, aún no se están aplicando sanciones.

“Estamos analizando y vamos a convocar a mesas interinstitucionales para trabajar y evaluar el prototipo de los chalecos, ya que no puede utilizar una variedad de modelos”, señaló.

Ante la consulta sobre el color que deben portar los motociclistas, el director de Tránsito reiteró que el anaranjado es el color destinado para uso en tráfico.

La medida forma parte de las disposiciones establecidas y tiene como objetivo principal mejorar la visibilidad de los motociclistas, especialmente durante la noche o en condiciones de baja iluminación, indicó Hernández.

Asimismo, se busca reducir los índices de accidentes de tránsito que involucran a este sector de conductores.

