Multas de 400 lempiras recibirán motociclistas que no porten un chaleco reflectivo

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de motociclistas, la cotidianidad de conducir representa un riesgo constante, ya sea por verse involucrados directamente o por ser testigos de los recurrentes accidentes de tránsito que se registran a diario a nivel nacional. Ante el persistente caos vial, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) implementó una nueva disposición que obliga a los motociclistas a utilizar un chaleco reflectante como medida preventiva para reducir los accidentes de tránsito. Con esta iniciativa se busca disminuir el alto índice de siniestros viales que afecta diariamente a conductores de motocicletas y automóviles; sin embargo, quienes incumplan la normativa serán sancionados con multas de 400 lempiras. El director de la DNVT, José Adonay Hernández, explicó que la medida responde a la necesidad urgente de mitigar los accidentes que involucran a todo el parque vehicular, especialmente en los principales puntos de flujo vehicular.

"Los conductores de motocicletas deben utilizar el chaleco reflectante, y no solamente el conductor, sino también el pasajero que se transporta en la unidad, debido a los numerosos siniestros viales que se producen por la escasa visibilidad de los motociclistas", señaló Hernández. Aunque el chaleco incrementa la seguridad durante la noche, su uso será obligatorio en todo momento mientras se circule en motocicleta, ya que las colisiones "ocurren a cualquier hora del día".

Multas

De manera complementaria a esta nueva disposición, la subinspectora del órgano vial, Ricci Montoya, explicó que durante 2026 también se sancionará a los motociclistas que excedan el número de pasajeros permitidos. “Esta medida tiene como principal objetivo promover la seguridad vial, con especial énfasis en los niños y niñas que son trasladados de manera insegura y en condiciones mínimas de protección, exponiéndose a un alto riesgo de accidentes”, aseveró.

Costos

Sondeos de precios realizados por este rotativo apuntan que, el chaleco reflectivo ronda entre los 100 y 150 lempiras. Sin embargo, la variación de precios no tardó en aparecer dependiendo del punto de venta y tipo de comerciante, ya que en distintas ferreterías ubicadas en el Centro Histórico, el precio se mantiene en 100 lempiras, mientras que en puntos de reventa al sur de la capital, el chaleco se cotiza en 150 lempiras. Tras la nueva implementación vial, varios comercios formales e informales ya registran un alto tráfico de ventas por el alto número de motociclistas, que solo en el Distrito Central suman más de

Incidencias

El 2025 cerró el año con más de 17 mil accidentes viales , de los cuales, autoridades afirman que, los motociclistas fueron la población más afectada. En el Distrito Central se registraron 6,623 accidentes de tránsito, con 825 personas lesionadas, de acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL). En San Pedro Sula se reportó una leve disminución, con 5,582 siniestros y 292 lesionados, situación que mantiene en alerta a las autoridades viales, ante un panorama que durante 2025 se mostró crítico.

Fallecimientos