El Distrito Central registró 464 accidentes de transito en apenas un mes

Tegucigalpa, Honduras.- Ser testigo de un accidente de tránsito en las calles del Distrito Central se convirtió en una escena recurrente, pus diariamente se registran colisiones en la capital.

Esta situación no solo mantiene en alerta a las autoridades de transporte, sino que también refuerza la percepción de inseguridad entre los ciudadanos que se movilizan constantemente en el transporte público o que caminan por las calles.

Solo en diciembre de 2025 se registraron 464 accidentes de transito en el Distrito Central, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) de la Secretaría de Seguridad.

Esto significa que diariamente hubo en promedio 15 incidentes, que dejó lesionados y daños materiales.