El Distrito Central registró 464 accidentes de transito en apenas un mes

Durante el doceavo mes de 2025, la Secretaría de Seguridad registró un promedio de 15 accidentes viales diariamente, cifra que evidencia la persistente problemática en la capital

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 16:08
Según las autoridades de la DNVT, los accidentes de transito son la segunda causa de muerte en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Ser testigo de un accidente de tránsito en las calles del Distrito Central se convirtió en una escena recurrente, pus diariamente se registran colisiones en la capital.

Esta situación no solo mantiene en alerta a las autoridades de transporte, sino que también refuerza la percepción de inseguridad entre los ciudadanos que se movilizan constantemente en el transporte público o que caminan por las calles.

Solo en diciembre de 2025 se registraron 464 accidentes de transito en el Distrito Central, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) de la Secretaría de Seguridad.

Esto significa que diariamente hubo en promedio 15 incidentes, que dejó lesionados y daños materiales.

En 2025 hubo cinco muertes diarias en accidentes de tránsito en Honduras

Esta cifra, aunque es alta, registró un disminución en comparación con noviembre del mismo año, cuando se reportó 606 accidente viales.

Pese a eso, un gran porcentaje de las personas que son protagonistas de un accidente de tránsito quedan con secuela físicas, que van desde golpes hasta amputaciones de alguna parte del cuerpo. En otros casos, lamentablemente, han fallecido.

Cifras de año nuevo

Debido al alto tráfico y desplazamiento poblacional, miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aseguraron el cierre de 2026 se vio marcado por varios fallecimientos debido a accidentes. Dijeron que los decesos por accidentes corresponden a la segunda causa de muerte en el país.

En diciembre de 2025 murieron 11 personas por accidentes de tránsito en toda Honduras, entre ellas cuatro menores de edad, lo que, según las autoridades, levanta preocupación y la necesidad de reforzar las medidas de prevención vial.

Emisión de licencias de conducir se reduce en el Distrito Central durante 2025

En el área de Rehabilitación Física del Hospital Escuela cada mes se atienden a unas 2,000 personas, entre niños, adultos y ancianos.

De esa cifra, un 40% de los afectados presenta alguna discapacidad ocasionada por accidentes viales y cerca de 800 personas reciben atención mediante terapias físicas, con el objetivo de recuperar de forma total o parcial sus capacidades de movilidad y calidad de vida.

