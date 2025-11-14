El Distrito Central suma más de 700 accidentes viales en 45 días

Tegucigalpa, Honduras.- Presenciar un accidente de tránsito en las calles del Distrito Central se volvió un hecho cotidiano debido al desmedido incremento de colisiones en la capital.

El crecimiento que no solo preocupa a las autoridades, también alimenta la sensación de inseguridad entre las personas que transitan a diario por los principales sectores de la ciudad.

"Manejar en Tegucigalpa se volvió una actividad necesaria, pero peligrosa. Muchos hondureños no respetan las señales de Tránsito, los semáforos o los pasos peatonales y eso causa desconfianza para los que vamos manejando", aseguró Francisco Muñóz, conductor capitalino.

Datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indican que entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2025 se registraron más de 725 accidentes de tránsito, cifra que evidencia la creciente problemática en la capital.

La estadística muestra incidencias altas, ya que durante octubre se registraron 535 colisiones, mientras que noviembre ya reporta 190.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Actualmente tener un accidente de tránsito está normalizado, especialmente en los bulevares y avenidas concurridas porque no se sabe el tipo de persona que va manejar cerca de uno", comentó otro conductor consultado por este rotativo.