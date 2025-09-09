Hasta 60 accidentes diarios agravan el tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- El tráfico vehicular es un dolor de cabeza para los conductores que circulan por las calles y avenidas en la capital. La Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que las principales causas de los congestionamientos son los accidentes de tránsito, que llegan a superar los 60 diarios.
Julio Quiñónez, vocero en temas de Riesgo, Desastres Naturales y Movilidad Urbana de la Alcaldía, explicó que el inicio de clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y en los centros bilingües también incide en la problemática.
“El inicio de clases de escuelas bilingües y de la universidad autónoma sí incide, pero estamos teniendo conflictos de tráfico especialmente por la cantidad de accidentes diarios reportados, que en ocasiones superan los 60”, detalló Quiñónez.
Señaló que la situación se agrava cuando los conductores no mueven sus vehículos tras un accidente hasta la llegada de una patrulla de Tránsito.
Según informó Movilidad, las horas críticas se concentran por la mañana y en horas de la tarde. Los puntos con mayor carga vehicular son el anillo periférico y el bulevar Fuerzas Armadas.
Otras zonas como el bulevar Morazán, pasando por el Centro Cívico Gubernamental, el bulevar Suyapa, el anillo periférico también se genera congestionamiento.
Por las mañanas, aunque también se registran largas filas de vehículos, el flujo se diluye con mayor facilidad debido a la diferencia en los horarios de ingreso laboral y escolar.
“Otro dato importan es que, aunque la gente menciona que por qué no se marca rápido, es que cuando hay personas lesionadas no se puede solo marcar y quitar. Eso cambia totalmente la condición”, explicó Quiñónez.
El vocero aclaró que, en los casos donde hay lesionados, los procedimientos se vuelven más lentos porque se debe esperar la llegada de socorristas y autoridades competentes.
Además de los accidentes, las manifestaciones que constantemente se desarrollan en distintos puntos de la capital se han convertido en un obstáculo adicional.
“Estamos teniendo manifestaciones entre los de Koriun y las enfermeras. Eso también incide enormemente en el elevado flujo de tráfico”, puntualizó.
Solo el viernes pasado, las estadísticas de movilidad reportaron un total de 77 accidentes en la ciudad, una cifra superior al promedio diario.
“Ese día incluso se registraron choques entre motocicletas, lo que provocó lesionados y prácticamente mató la movilidad en la ciudad”, concluyó Quiñónez.