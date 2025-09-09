Hasta 60 accidentes diarios agravan el tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- El tráfico vehicular es un dolor de cabeza para los conductores que circulan por las calles y avenidas en la capital. La Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que las principales causas de los congestionamientos son los accidentes de tránsito, que llegan a superar los 60 diarios.

Julio Quiñónez, vocero en temas de Riesgo, Desastres Naturales y Movilidad Urbana de la Alcaldía, explicó que el inicio de clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y en los centros bilingües también incide en la problemática.

“El inicio de clases de escuelas bilingües y de la universidad autónoma sí incide, pero estamos teniendo conflictos de tráfico especialmente por la cantidad de accidentes diarios reportados, que en ocasiones superan los 60”, detalló Quiñónez.

Señaló que la situación se agrava cuando los conductores no mueven sus vehículos tras un accidente hasta la llegada de una patrulla de Tránsito.