Asfura se mantiene a la cabeza, pero reduce su ventaja a la mitad, con escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.-Tras más de 24 horas de haber iniciado el escrutinio especial, Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, se mantiene a la cabeza en los resultados preliminares, sin embargo, ha reducido casi a la mitad su ventaja. El jueves 18 de diciembre inició, tras varios días de retrasos, el escrutinio especial en el que hasta las 4:30 de la tarde del viernes 532 de las más de 2,700 actas con inconsistencias que deben pasar por el proceso.

Nasry Asfura, pese a seguir a la cabeza con 1,333,598 votos, ha reducido a la mitad la ventaja que llevaba sobre el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que antes del escrutinio era de más de 42 mil votos, y ahora solo es de 21,080.

Hasta la fecha se desconoce cuándo terminará el escrutinio especial y cuándo se dará a conocer el ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Paralización del sistema

Uno de los grandes retrasos en estas elecciones ha sido la divulgación de los resultados, ya que la página ha sufrido varias paralizaciones desde que comenzó a publicar los primeros resultados. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La actualización de datos en el sistema del CNE se reactivó alrededor de las 3:45 de la tarde del pasado domingo 14 de diciembre, tras más de 135 horas sin movimientos en la plataforma oficial.