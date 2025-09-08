Accidentes, protestas y clases en la UNAH vuelven a colapsar Tegucigalpa y Comayagüela

En el centro de la capital, especialmente las avenidas Cervantes y Jerez, y otras vías cercanas, registraron congestionamientos por la mañana. En las zonas de los mercados la circulación es lenta en todos los horarios del día.

Los conductores reportaron largas filas que superaron los 30 minutos de espera en trayectos cortos.

Tegucigalpa, Honduras. - tráfico en la capital volvió a colapsar la mañana de este lunes, los congestionamientos se registraron en los principales bulevares y calles céntricas de la capital por diversas razones como manifestaciones , accidentes de tránsito e inicio de clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El portavoz de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana del Distrito Central, Julio Quiñónez, informó que "Estamos teniendo conflictos de tráfico especialmente por la cantidad de accidentes diarios reportados que en ocasiones supera los 60 por día".

Vías importantes como el anillo periférico y el bulevar Fuerzas Armadas son las más cargadas por la mañana y tarde.

Otros como el bulevar Morazán, pasando por el Centro Cívico Gubernamental, y el bulevar Suyapa están dentro del listado de vías de alto tráfico.

Quiñónez detalló a El Heraldo que es un problema cuando hay accidentes, "ya que muchos ciudadanos no se mueven mientras no llega la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, especialmente aquellos que tienen sus vehículos asegurados".

Otros bulevares como el Centroamérica y el Kuwait registraron un alto flujo de vehículos en algunos tramos; la movilidad se ve afectada por obras menores y giros que provocan cuellos de botella.

"Nuestros equipos de movilidad urbana y policía municipal llegan a los sitios donde los dueños de los vehículos logran conciliar o aceptan se les marque de parte nuestra y agiliza el tráfico, pero es baja la cantidad de personas que lo permiten", explicó el entrevistado.

Es de destacar que la presencia de retenes policiales y operativos de seguridad complica la situación del tráfico en la ciudad. Varios de estos se encuentran en los accesos al centro y en intersecciones de alto flujo, lo que contribuye a que los vehículos avancen a paso lento.