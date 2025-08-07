Estos son los tres puntos de alto tráfico que se reparan en horario nocturno en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El tráfico en la capital es un problema palpitante, la gran cantidad de obras viales en ejecución y la reducida capacidad para vehículos que tiene la ciudad, provocan un colapso constante en cada rincón. Ante la creciente molestia de los congestionamientos, la Alcaldía Municipal ejecuta varias medidas para mitigar el impacto vial. Una de ellas son los trabajos de infraestructura en horario nocturno, cuando el flujo de vehículos es menor.

Son tres zonas clave las que se intervienen todas las noches: el bulevar Fuerzas Armadas (FF AA), a inmediaciones de Cascadas Mall, el bulevar Santa Cristina, en la colonia Miraflores y el anillo periférico. La intervención en estos puntos obedece a que son los que más tránsito de vehículos reportan en toda la ciudad y cualquier tipo de labor en el día, por pequeña que sea, causa un nudo vehicular. Para evitar esta situación, la Alcaldía seleccionó un horario especial de trabajo que inicia a las 9:00 p.m. y finaliza a las 5:00 a.m. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el caso de la FF AA, se realiza una señalización horizontal, colocación de vialetas y aplicación de pintura termoplástica. La misma labor se ejecuta en el anillo periférico.