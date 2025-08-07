Socavón pone en peligro a 500 niños de la Escuela Álvaro Contreras de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los maestros de la Escuela Álvaro Contreras del Barrio Abajo de Tegucigalpa se encuentran alarmados por el peligro que representa para sus 500 estudiantes un socavón que se ha formado dentro del centro educativo. Los maestros manifestaron que a pesar de las protestas “no tenemos respuesta, hemos hecho las gestiones pertinentes, es más, tenemos problemas con las aguas negras de los baños, ya que están colapsadas. Cuando llueve rebalsa la salida de agua”, manifestó Yolanda Banegas, subdirectora del centro educativo. La maestra lamentó que haya tanta indiferencia, a pesar de que es un centro escolar grande de la capital, y forma a niños de muchos barrios y colonias de la ciudad. “Este socavón lo tenemos desde hace dos meses y se hizo el informe correspondiente”, detalló la maestra del Álvaro Contreras. “Es una área de espacio académico, funciona el nivel prebásico y se mantiene cerrado para evitar lo que es un paso o una caída de algún alumno y fracturarse", comentó Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los maestros, padres de familia y niños piden a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) que brinde una solución a esta problemática. El subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Jorge Pérez, informó a EL HERALDO que no han recibido solicitud respecto al socavón, sin embargo, están a la espera para dar respuesta a la problemática.

Sin maestros

Por otra parte, los padres de familia se quejaron de la falta de maestros para 140 alumnos del tercer nivel de ciclo en educación física y matemáticas. “Tenemos un impasse con el docente del tercer siglo de dos asignaturas muy importantes como matemáticas y educación física. Tenemos un mes de no tener docente, porque a la docente de matemática se le nombró en otro distrito”, indicó Banegas. Mencionó que la Secretaría de Educación “tomó a bien nombrar y reubicar de forma permanente la docente que habían llevado para otra institución”. Otra problemática que sufren los niños del centro de educación básica Álvaro Contreras es la falta de energía eléctrica desde hace ocho días. “Estas fallas, según lo que dijeron cuadrillas de la ENEE, se dan por la unión de dos líneas, ya que el material que le colocaron a la infraestructura fue de muy mala calidad, abandonaron el proyecto”, detalló la docente.

Las autoridades de la escuela realizaron la solicitud, llegaron las cuadrillas de la ENEE, sin embargo, están a la espera para que puedan solucionar el problema. “Los niños están recibiendo clases sin luz en todo el centro educativo", informó la subdirectora. Los padres de familia y maestros se tomaron este jueves la calle de acceso a la cuesta El Chile, en el centro de la capital, como medida de protesta ante la falta de maestros en el centro educativo.