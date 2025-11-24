  1. Inicio
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara

Personas bajo las llantas y ensangrentadas dejó el accidente del camión que se accidentó en Santa Bárbara en una caravana política. Aquí el cuadro a cuadro de la tragedia

  • 24 de noviembre de 2025 a las 06:15
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
1 de 10

El momento exacto en que un camión que transportaba a varias personas en una caravana política en San José de Colinas, Santa Bárbara, en el noroccidente de Honduras, quedó grabado en video.

 Foto: Redes sociales
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
2 de 10

El accidente dejó al menos ocho heridos y más de una decena de afectados. Entre los participantes de la caravana había simpatizantes del Partido Nacional y del Partido Liberal. A continuación, el recuento de cómo ocurrió el hecho.

 Foto: Redes sociales
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
3 de 10

Las primeras imágenes muestran que las personas se desplazaban a una velocidad prudente en mototaxis y otros vehículos, pero segundos después, al llegar a una curva, se observa cómo el camión comienza a perder el control.

 Foto: Redes sociales
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
4 de 10

En una curva se aprecia que el camión circulaba aparentemente a exceso de velocidad. En ese momento se observa que el vehículo se descontrola y colisiona con un motociclista.

 Foto: Redes sociales
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
5 de 10

Tras el impacto con el motociclista, el camión se volcó, dejando a unas 45 personas heridas y ocho muertos, según informes preliminares.

 Foto: Redes sociales
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
6 de 10

La grabación realizada por una de las personas que participaba en la caravana muestra que, segundos después, el vehículo queda volcado, mientras los ocupantes de otros automotores descienden alarmados.

 Foto: Redes sociales
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
7 de 10

El camión derrapó y terminó volcando sobre su costado derecho, quedando a un lado de la carretera, a la altura del desvío de Loma Larga.

 Foto: Redes sociales
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
8 de 10

El accidente ocurrió en cuestión de segundos, se presume que le fallaron los frenos. “¡Ay, cipotas!”, gritó una mujer que iba a bordo, mientras a lo lejos se observaba el camión volcado sobre la carretera en Santa Bárbara, así como varias motocicletas afectadas.

 Foto: Redes sociales
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
9 de 10

El hecho fue una tragedia. Las imágenes posteriores al accidente muestran la magnitud del caos, ya que un gran número de personas viajaban a bordo del camión.

 Foto: Redes sociales
Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara
10 de 10

Algunas víctimas quedaron atrapadas bajo el vehículo, mientras que otros heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la zona.

 Foto: Redes sociales
