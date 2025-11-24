Cuadro a cuadro: así fue el accidente de camión que dejó unos ocho muertos en Santa Bárbara

El momento exacto en que un camión que transportaba a varias personas en una caravana política en San José de Colinas, Santa Bárbara, en el noroccidente de Honduras, quedó grabado en video.
El accidente dejó al menos ocho heridos y más de una decena de afectados. Entre los participantes de la caravana había simpatizantes del Partido Nacional y del Partido Liberal. A continuación, el recuento de cómo ocurrió el hecho.
Las primeras imágenes muestran que las personas se desplazaban a una velocidad prudente en mototaxis y otros vehículos, pero segundos después, al llegar a una curva, se observa cómo el camión comienza a perder el control.
En una curva se aprecia que el camión circulaba aparentemente a exceso de velocidad. En ese momento se observa que el vehículo se descontrola y colisiona con un motociclista.
Tras el impacto con el motociclista, el camión se volcó, dejando a unas 45 personas heridas y ocho muertos, según informes preliminares.
La grabación realizada por una de las personas que participaba en la caravana muestra que, segundos después, el vehículo queda volcado, mientras los ocupantes de otros automotores descienden alarmados.
El camión derrapó y terminó volcando sobre su costado derecho, quedando a un lado de la carretera, a la altura del desvío de Loma Larga.
El accidente ocurrió en cuestión de segundos, se presume que le fallaron los frenos. “¡Ay, cipotas!”, gritó una mujer que iba a bordo, mientras a lo lejos se observaba el camión volcado sobre la carretera en Santa Bárbara, así como varias motocicletas afectadas.
El hecho fue una tragedia. Las imágenes posteriores al accidente muestran la magnitud del caos, ya que un gran número de personas viajaban a bordo del camión.
Algunas víctimas quedaron atrapadas bajo el vehículo, mientras que otros heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la zona.