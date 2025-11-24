“Es una pesadilla”: Seis de las víctimas del accidente en Santa Bárbara eran de la misma familia

En la aldea Loma Larga, Santa Bárbara, una familia se despide de seis de sus parientes que iban a bordo del camión que se accidentó en y dejó alrededor de 45 heridos y al menos nueve fallecidos, datos que no han sido confirmados por las autoridades.
“Esto no tiene nombre, familia toda, mi hermano está grave en el Seguro”, dijo María Erlinda Guzmán en el velorio de su primo Gustavo Subillón Guzmán.
Además de Guzmán, la joven identificó a otra de las víctimas únicamente como José María, Lito, Toñito y “otros primos”.
En el camión iban hermanos y primos, y seis de las personas que residían en la aldea Loma Larga eran familia. Algunos de los familiares también están heridos.
“Todos son familia, los seis de la aldea. Mi hermano está en el Seguro, no sabemos nada de él ahorita, la pierna la tiene destruida y golpe en la cabeza”, informó María.
“Todos familias, esta es una pesadilla de la que no se puede despertar, así lo quiso Dios”, expresó María Erlinda Guzmán.
La familia maneja que el accidente fue provocado por una falla mecánica del camión y aseguró que el conductor está grave: “Supuestamente lo iban a llevar detenido, nadie quiere matar a nadie”.
“Estamos un ratito aquí, un ratito allá, destrozados estamos”. La familia Sabillón Guzmán asegura que ha pasado una madrugada difícil.
En el camión iban más de cuarenta personas, entre ellas militantes del Partido Nacional y del Partido Liberal. Se presume que dos de las víctimas eran mujeres, pero las seis personas que perdió esta familia eran hombres.
Muchas de las personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. El número de las víctimas aún no se confirma, aunque preliminarmente se habla de entre 9 y 10 fallecidos.