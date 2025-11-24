  1. Inicio
“Es una pesadilla”: Seis de las víctimas del accidente en Santa Bárbara eran de la misma familia

Una sola familia está despidiendo a seis de sus parientes en Loma Larga, Santa Bárbara, tras el accidente de un camión que dejó más de 40 heridos y al menos nueve fallecidos

  • 24 de noviembre de 2025 a las 07:00
En la aldea Loma Larga, Santa Bárbara, una familia se despide de seis de sus parientes que iban a bordo del camión que se accidentó en y dejó alrededor de 45 heridos y al menos nueve fallecidos, datos que no han sido confirmados por las autoridades.

 Foto: Redes sociales
“Esto no tiene nombre, familia toda, mi hermano está grave en el Seguro”, dijo María Erlinda Guzmán en el velorio de su primo Gustavo Subillón Guzmán.

 Foto: Redes sociales
Además de Guzmán, la joven identificó a otra de las víctimas únicamente como José María, Lito, Toñito y “otros primos”.

 Foto: Redes sociales
En el camión iban hermanos y primos, y seis de las personas que residían en la aldea Loma Larga eran familia. Algunos de los familiares también están heridos.

 Foto: Redes sociales
“Todos son familia, los seis de la aldea. Mi hermano está en el Seguro, no sabemos nada de él ahorita, la pierna la tiene destruida y golpe en la cabeza”, informó María.

Foto: Redes sociales
“Todos familias, esta es una pesadilla de la que no se puede despertar, así lo quiso Dios”, expresó María Erlinda Guzmán.

 Foto: Redes sociales
La familia maneja que el accidente fue provocado por una falla mecánica del camión y aseguró que el conductor está grave: “Supuestamente lo iban a llevar detenido, nadie quiere matar a nadie”.

 Foto: Redes sociales
“Estamos un ratito aquí, un ratito allá, destrozados estamos”. La familia Sabillón Guzmán asegura que ha pasado una madrugada difícil.

 Foto: Redes sociales
En el camión iban más de cuarenta personas, entre ellas militantes del Partido Nacional y del Partido Liberal. Se presume que dos de las víctimas eran mujeres, pero las seis personas que perdió esta familia eran hombres.

 Foto: Redes sociales
Muchas de las personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. El número de las víctimas aún no se confirma, aunque preliminarmente se habla de entre 9 y 10 fallecidos.

 Foto: Redes sociales
