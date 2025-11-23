“Honduras va a venir mejor con Nasralla”: “Chano” Rivera tras sumarse al candidato liberal

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Enrique Rivera Callejas, conocido más conocido como “Chano”, tomó por sorpresa a sus simpatizantes este domingo al anunciar personalmente que retiraba su candidatura presidencial por el Partido Democracia Cristiana (DC).
El aspirante presidencial confirmó que decidió unirse al proyecto político de Salvador Nasralla, candidato por el Partido Liberal. El pronunciamiento de Chano se dio durante su cierre de campaña en San PedroSula, donde afirmó que su decisión busca fortalecer una opción que representa un cambio real para el país.
"Teniendo a Dios como testigo, al pueblo como protagonista y a la historia como juez anuncio que bajo mi aspiración presidencial para apoyar a Salvador Nasralla como presidente de Honduras", anunció el candidato presidencial.
Rivera aseveró que no quiere un cargo: "Lo que quiero es que Honduras viva mejor y va a venir mejor con Salvador Nasralla en la Presidencia de la República de Honduras", sostuvo.
Asimismo, agradeció a los que le acompañan del Partido Democracia Cristiana en la gran cruzada y en la decisión de unirse a Salvador Nasralla.
Plan de gobierno
Mario Rivera Callejas es un publicista, empresario y consultor político que antes de lanzarse como candidato, formó parte del engranaje político nacional por décadas.
El aspirante presidencial por la DC propuso unir Honduras a los Estados Unidos. Y en cuanto a seguridad, enviar a los reos más peligrosos a una cárcel de máxima seguridad similar al modelo CECOT en El Salvador, aplicar tolerancia cero contra maras, narcotráfico y corrupción.
El candidato planteaba incorporar la Biblia en las escuelas públicas como herramienta para rescatar valores, fortalecer la enseñanza de matemáticas e inglés y preparar a los jóvenes para competir en un mundo globalizado.
También propuso implementar herramientas de inteligencia artificial, regionalizar la educación y modernizar los centros escolares con tecnología actualizada.
En materia económica, el plan contempla un control temporal de precios en la canasta básica, garantizar medicina segura en los centros de salud y considerar la dolarización como mecanismo para reducir la inflación.
El proyecto incluye iniciativas sociales como el fortalecimiento de becas estudiantiles, merienda escolar garantizada, apoyo económico a madres solteras, entre otras propuestas.