"Chano" Rivera declina su candidatura presidencial y se une a Salvador Nasralla

San Pedro Sula, Honduras.- Mario Enrique Rivera Callejas, conocido como "Chano" Rivera, sorprendió este domingo al declinar a su candidatura presidencial por el Partido Democracia Cristiana (DC) y anunciar una alianza con Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. El anuncio lo realizó el candidato liberal, Salvador Nasralla, durante el cierre de campaña realizado en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

"Chano, muchas gracias. El pueblo hondureño ya decidió que el próximo gobierno será liberal", dijo Nasralla al presentar a su nuevo compañero de fórmula. "Hoy teniendo a Dios como testigo, al pueblo como protagonista y a la historia como el juez, anuncio que bajo mi aspiración presidencial para apoyar a Salvador Nasralla como presidente de Honduras. Este apoyo es limpio, es honesto, es transparente, no quiero un cargo, lo que quiero es que Honduras viva mejor y va a vivir mejor con Salvador Nasralla en la presidencia de la República", manifestó "Chano" Rivera. Durante el inesperado anuncio en el escenario, estuvo acompañado por el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, Iroshka Elvir y Salvador Nasralla.

¿Quién es "Chano" Rivera?

Mario Rivera Callejas es un publicista, empresario y consultor político que antes de lanzarse como candidato, formó parte del engranaje político nacional por décadas. Estudió en Washington y obtuvo una maestría en Mercadeo en Atlanta; asesoró a los expresidentes Ricardo Maduro, Rafael Leonardo Callejas y Carlos Flores; y acompañó la carrera de su hermano, Antonio “Toño” Rivera Callejas, en el Congreso.