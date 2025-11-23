  1. Inicio
Helicóptero en el que viajaba Nasry Asfura aterriza de emergencia por mal clima

Nasry Asfura se trasladaba a San Pedro Sula para continuar su cierre de campaña

  • 23 de noviembre de 2025 a las 18:53
Helicóptero en el que viajaba Nasry Asfura aterriza de emergencia por mal clima

El helicóptero tuvo que aterrizar de manera forzosa en la Plaza Cívica de Olanchito, Yoro.

 Foto: Cortesía redes

Olanchito, Yoro.- El helicóptero en el que se trasladaba el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, tuvo que aterrizar de emergencia en Olanchito, Yoro.

Según confirmaron medios en el municipio, el aterrizaje se tuvo que hacer por las fuertes lluvias y la poca visibilidad en la zona.

Nasry Asfura pide que hondureños vayan a los centros de votación al momento del conteo

Asfura se trasladaba hacia San Pedro Sula, Cortés, para hacer cierre de campaña en la capital industrial, pero el evento fue cancelado.

Nasry Asfura dijo que se encuentra bien y que el "capitán muy profesional y tomó las precauciones. Nos encontramos bien, andamos activados".

El aterrizaje se registró en la Plaza Cívica de Olanchito, Yoro.

Noticia en desarrollo...

