Helicóptero en el que viajaba Nasry Asfura aterriza de emergencia por mal clima

Olanchito, Yoro.- El helicóptero en el que se trasladaba el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, tuvo que aterrizar de emergencia en Olanchito, Yoro.

Según confirmaron medios en el municipio, el aterrizaje se tuvo que hacer por las fuertes lluvias y la poca visibilidad en la zona.