“Voy a ser el presidente de Honduras”: Nasry Asfura en el cierre de campaña

Tegucigalpa, Honduras.- Con seguridad, alzando su puño y dirigiéndose a una multitud de militantes nacionalistas, Nasry Asfura, durante su cierre de campaña, gritó que “será el próximo presidente de Honduras”. Bajo una leve llovizna, cientos de simpatizantes acompañaron al candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry Asfura, en su cierre de campaña que se llevó a cabo en Tegucigalpa. “Vamos a transformar y revolucionar a Honduras. Dios y cada uno de los hondureños, con ese voto que nos van a dar, voy a ser el presidente de Honduras”, dijo Nasry Asfura.

El presidenciable nacionalista reconoció que para asegurar el triunfo la militancia debe cuidar el voto.

"Cada urna, cada centro de votación, con firmeza, con coraje, sin miedo, vamos para adelante, firmes por Honduras", dijo Nasry. Asfura llamó a cuidar el voto por "Honduras". Alzando su puño gritó: "Juntos volveremos a estar bien".

“Gracias, les pido por favor que no se les olvide, así como están filmando, votemos temprano. Sus ojos tienen poder”, dijo Asfura, asegurando que “es hoy o nunca”.

Asfura, al cierre de su discurso, aseguró que “vamos a hacer una Honduras próspera, de esperanza, de mucha esperanza y trabajo”. Juegos pirotécnicos y confeti azul y blanco cubrieron a los militantes nacionalistas tras el grito de Nasry: “¡Que viva Honduras!”.

Familia y candidatos de fórmula

El presidenciable no se presentó solo ante sus bases, fue acompañado de su esposa y sus hijos. Precisamente fue su esposa quien se encargó de brindar el discurso de introducción para presentar a Asfura.