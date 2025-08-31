Nasry Asfura: "Les vamos a ganar con un millón 600 mil votos"

Tela, Atlántida.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, estuvo este fin de semana en diversos departamentos de la costa norte de Honduras.
El exalcalde del Distrito Central hizo gira por los departamentos de Atlántida, Cortés y Yoro.
En Yoro, específicamente en El Progreso, inauguró una sede de la institución política. Mientras en Cortés estuvo en municipios como Choloma y Tela, en el departamento de Atlántida.
Sobre su estadía en Tela, Asfura mencionó que "vamos a convertir a Tela en un motor turístico, con inversión, empleo, agua potable y mejores condiciones para todos".
En tanto, en Choloma manifestó: “Estamos de vuelta en esta bella ciudad que es un emporio de producción y trabajo. Con nuestro candidato Carlos Gustavo Zerón hemos hecho varias obras sociales y lo seguiremos haciendo con más fuerza”.
“Este 30 de noviembre, fíjense bien quiénes son los candidatos serios, con experiencia y trabajo. Los hechos hablan por sí solos... Les vamos a ganar con un millón 600 mil votos”, advirtió Nasry Asfura.
El candidato nacionalista buscará por segunda vez la presidencia de Honduras, tras perder los comicios en 2021 frente a Xiomara Castro.
Él es uno de los cinco candidatos presidenciales en las elecciones del 30 de noviembre. Los demás son Rixi Moncada, Salvador Nasralla, "Chano" Rivera y Nelson Ávila.