Nasry Asfura: "Les vamos a ganar con un millón 600 mil votos"

Tela, Atlántida.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, estuvo este fin de semana en diversos departamentos de la costa norte de Honduras. El exalcalde del Distrito Central hizo gira por los departamentos de Atlántida, Cortés y Yoro.

En Yoro, específicamente en El Progreso, inauguró una sede de la institución política. Mientras en Cortés estuvo en municipios como Choloma y Tela, en el departamento de Atlántida. Sobre su estadía en Tela, Asfura mencionó que "vamos a convertir a Tela en un motor turístico, con inversión, empleo, agua potable y mejores condiciones para todos".