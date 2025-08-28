Unos 30,000 hondureños no podrán votar en las elecciones de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.-El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Roberto Brevé, informó que alrededor de 30,000 hondureños no podrán ejercer el sufragio en las elecciones generales del 30 de noviembre, debido a que no se enrolaron ni tramitaron su tarjeta de identidad dentro del plazo establecido.

“Estimamos que alrededor de medio millón de hondureños, nuevos votantes en relación con el censo de 2021, se incorporarán al Censo Nacional Electoral que generará el Consejo Nacional Electoral en estos días”, explicó Brevé.

El funcionario precisó que, tras el corte del 17 de agosto —fecha límite para que los nuevos votantes que cumplen la mayoría de edad antes de los comicios solicitaran su Documento Nacional de Identidad (DNI)— apenas se enrolaron unos 5,000 ciudadanos. En consecuencia, se calcula que cerca de 30,000 quedarán sin votar. “Pero, en general, van a ser más de medio millón comparado desde principios del proceso”, reiteró.