Unos 30,000 hondureños no podrán votar en las elecciones de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.-El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Roberto Brevé, informó que alrededor de 30,000 hondureños no podrán ejercer el sufragio en las elecciones generales del 30 de noviembre, debido a que no se enrolaron ni tramitaron su tarjeta de identidad dentro del plazo establecido.
“Estimamos que alrededor de medio millón de hondureños, nuevos votantes en relación con el censo de 2021, se incorporarán al Censo Nacional Electoral que generará el Consejo Nacional Electoral en estos días”, explicó Brevé.
El funcionario precisó que, tras el corte del 17 de agosto —fecha límite para que los nuevos votantes que cumplen la mayoría de edad antes de los comicios solicitaran su Documento Nacional de Identidad (DNI)— apenas se enrolaron unos 5,000 ciudadanos. En consecuencia, se calcula que cerca de 30,000 quedarán sin votar. “Pero, en general, van a ser más de medio millón comparado desde principios del proceso”, reiteró.
Brevé recalcó que no es posible otorgar una prórroga para extender el enrolamiento de los jóvenes que cumplen 18 años el mismo día de las elecciones, ya que esto afectaría el cronograma establecido por el ente electoral.
“Si les damos prórroga, significa que el censo que ya tiene el CNE listo para poder hacer los correspondientes ajustes de inhabilitados por las Fuerzas Armadas, por privados de libertad, le retrasan el calendario, y el calendario ya no se debe atrasar nada”, sostuvo el comisionado.
Según RNP, se estima que el censo electoral definitivo alcance alrededor 6.7 millones de hondureños habilitados para votar en las próximas elecciones. De esa cifra, cerca de 400 mil residen en el exterior y forman parte del padrón electoral.