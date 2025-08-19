RNP reporta que apenas 2,750 jóvenes próximos a cumplir 18 años se enrolaron

Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Rolando Kattán, informó que solamente 2,750 jóvenes lograron enrolarse durante el fin de semana, al cierre del plazo para que los ciudadanos que cumplen 18 años antes del 30 de noviembre solicitaran su Documento Nacional de Identificación (DNI).

El funcionario reconoció que se trata de una cifra baja, aunque recordó que a lo largo de los últimos años los nuevos votantes han estado llegando a las oficinas del RNP para tramitar su documento.

Explicó que el vencimiento del plazo está establecido en la ley, lo que permite al Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciar con la distribución de cuadernillos y el proceso de impresión de los mismos.

Sobre la propuesta de extender el plazo hasta el 30 de septiembre, el comisionado advirtió que “toda decisión tiene una reacción, extender el tiempo generaría tiempos más apretados para la generación y distribución de los cuadernillos electorales”, aunque aclaró que si se aprueba la ampliación, el RNP está preparado para brindar el servicio a la ciudadanía.