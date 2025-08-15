RNP amplía atención en todas sus oficinas para enrolar nuevos votantes

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció una jornada especial este sábado 16 y domingo 17 de agosto en sus 298 oficinas y ventanillas en centros comerciales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para inscribir a jóvenes que cumplirán 18 años antes del 30 de noviembre y así habilitarlos para votar en las elecciones generales.

El domingo 17 de agosto vencerá el plazo para que los menores próximos a cumplir los 18 años puedan enrolarse y solicitar su Documento Nacional de Identificación (DNI) con el objetivo de ser integrados en el censo electoral y sean habilitados para ejercer el sufragio en los comicios de noviembre.

“Todos los jóvenes que todavía no han cumplido los 18 años, pero lo harán antes del 30 de noviembre, pueden acudir al registro civil a realizar su enrolamiento”, afirmó el comisionado presidente del RNP, Roberto Brevé.

Brevé aclaró que la entrega del DNI no será inmediata, sino que el documento se emitirá una vez el solicitante cumpla la mayoría de edad.

El RNP proyecta imprimir alrededor de 90,000 DNI entre septiembre y noviembre, con capacidad de producción de hasta 3,000 tarjetas de identidad diarias.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El funcionario llamó a los jóvenes y a sus familias a no dejar pasar esta oportunidad para agilizar el trámite y garantizar su derecho al voto.