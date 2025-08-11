CNE reactiva cronograma con nuevos plazos y actividades clave para comicios generales

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varias semanas de parálisis por la falta de consensos entre los consejeros, el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó este lunes el cronograma rumbo a las elecciones generales de noviembre, ampliando plazos y siguiendo con el cumplimiento de las actividades pendientes.
Entre los puntos de mayor relevancia dentro del cronograma electoral, está el recimibiento -el 14 de agosto- de las ofertas de las empresas que participarán en la licitación del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), instrumento importante para garantizar la divulgación de los resultados horas después del cierre de las urnas.
El 17 de agosto será la última oportunidad para que los jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de los comicios tramiten su Documento Nacional de Identificación (DNI) y queden habilitados para votar dentro del censo electoral.
Posteriormente, el 30 de agosto el CNE deberá cumplir con el plazo de adjudicar el TREP a la empresa que haya logrado superar los filtros y pruebas técnicas en la licitación.
El 1 de septiembre de 2025 arrancará oficialmente la propaganda electoral, periodo en el que los partidos políticos podrán promover propaganda de manera abierta de sus candidatos y sus propuestas, a través de los medios y canales de comunicación.
Expectativas
Luego de los retrasos que mantuvieron paralizados varios puntos dentro del cronograma electoral, prorrogados por el Congreso Nacional, distintos sectores esperan que el CNE logré cumplir con todos los hitos pendientes sin retrasos.
"Esperamos que el Consejo Nacional Electoral tome acciones de cuerpo, cuando hablo de acciones es porque son tres consejeros y todavía nos quedó en la retina la reunión con la comisión del NDI que se tuvieron que reunir por aparte eso no es una buena señal porque a nivel global general las condiciones que el CNE es un cuerpo unificado", señaló el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez.
Continuó: "Creo que ahora es tiempo que quienes los que están allí al mando y que además van a ser evaluados con la capacidad administrativa que tienen los entes electorales para la planificación y ejecución de las elecciones, puedan dedicarse a avanzar en toda aquella parte técnica que involucre integridad electoral".
De su lado, el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara realzó que "se lograron tres cosas primero que los tres consejeros asistieran al pleno, segundo que hubiese voluntad política de los partidos que están representados en el CNE y lo tercero es que los equipos técnicos de los tres partidos se conjuntarán a buscar una solución".
El parlamentario recordó que "ahora el pueblo hondureño ya tiene certeza lo que le hemos pedido a todos los hondureños es que acudan masivamente a las urnas, porque entre más gente va a votar menos riesgos de fraudes existen".