CNE reactiva cronograma con nuevos plazos y actividades clave para comicios generales

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varias semanas de parálisis por la falta de consensos entre los consejeros, el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó este lunes el cronograma rumbo a las elecciones generales de noviembre, ampliando plazos y siguiendo con el cumplimiento de las actividades pendientes.

Entre los puntos de mayor relevancia dentro del cronograma electoral, está el recimibiento -el 14 de agosto- de las ofertas de las empresas que participarán en la licitación del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), instrumento importante para garantizar la divulgación de los resultados horas después del cierre de las urnas.

El 17 de agosto será la última oportunidad para que los jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de los comicios tramiten su Documento Nacional de Identificación (DNI) y queden habilitados para votar dentro del censo electoral.

Posteriormente, el 30 de agosto el CNE deberá cumplir con el plazo de adjudicar el TREP a la empresa que haya logrado superar los filtros y pruebas técnicas en la licitación.

El 1 de septiembre de 2025 arrancará oficialmente la propaganda electoral, periodo en el que los partidos políticos podrán promover propaganda de manera abierta de sus candidatos y sus propuestas, a través de los medios y canales de comunicación.