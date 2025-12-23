Nasry Asfura es el candidato más votado en la historia del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras Nasry "Tito" Asfura mantiene su liderato en la carrera por la Presidencia de la República, se convirtió en el candidato más votado en la historia del Partido Nacional. Con el 99.92% de actas escrutadas hasta las 10:57 a.m, Asfura acumula 1,464,914 marcas a su favor, un récord único para el partido de la estrella solitaria. Además, supera la cantidad de votos que obtuvo en 2021, cuyas 1,240,260 marcas fueron insuficientes para vencer a Xiomara Castro.

El primer nacionalista en superar la brecha de los 1.4 millones de votos fue Juan Orlando Hernández en 2017, cuyas elecciones estuvieron en controversia por señalamientos de fraude por parte de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, sumado a que fue por reelección pese a que el artículo 239 de la Constitución.

Hernández en los comicios de ese año registró 1,410,888 de acuerdo al extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El primer candidato en llegar al millón de votos fue Ricardo Maduro Joest, quien gobernó para el período 2002-2006. Maduro alcanzó 1.1 millones de marcas en 2001, venciendo a su rival liberal, Rafael Pineda Ponce.

Segundo más votado en la historia

Asfura se perfila como el segundo presidente más votado de Honduras desde el retorno a la democracia en 1981. Si bien lleva más de 1.4 millones de votos, no le ajustaría para quitarle el primer lugar a Xiomara Castro, quien ganó hace cuatro años con 1,716,793 votos y es la candidata más votada hasta ahora. En la lista histórica de más votados también figuran Ricardo Maduro con 1.1 millones, Porfirio "Pepe" Lobo con 1.2 millones en 2009 y Juan Orlando Hernández en 2017 con 1,410,888.