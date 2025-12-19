Artículo de EL HERALDO sobre fianza que pagó Nasry Asfura en 2024 se difunde como actual

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales comparte la captura de pantalla de una nota de EL HERALDO en la que se informa sobre una fianza de 15 millones de lempiras que pagó el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, para evitar ir a prisión. No obstante, el contenido no corresponde a un hecho reciente. La fianza fue pagada en septiembre de 2024, durante la audiencia de declaración de imputados, luego de que Asfura fuera acusado por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) de crear una supuesta red de lavado de activos. “#ULTIMAHORA esta información nos acaban de ser enviada por interno de la pagina..Dice que Asfura pago para no estar en prisión mucha atención”, dice literalmente en la descripción de la publicación viral en Facebook, compartida desde el 18 de diciembre de 2025.

Nasry Asfura enfrenta un proceso judicial pendiente por presuntos actos de corrupción relacionados con su gestión municipal entre 2014 y 2022, que incluye acusaciones por malversación de fondos y lavado de activos. Aunque el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por el supuesto desvío de más de 28 millones de lempiras, el caso ha atravesado nulidades procesales y permanece a la espera de que la Corte Suprema de Justicia designe un juez natural y fije audiencia. Pese a este escenario legal, Asfura lanzó su candidatura presidencial. Tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025, Asfura lidera la contienda electoral con 40.38% de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,19 %. Ante esta estrecha diferencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el 18 de diciembre el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias para lograr efectuar la declaratoria oficial.

Nota de 2024