Partido Liberal de Honduras celebra sus 135 años de historia

El Partido Liberal de Honduras conmemora este 5 de febrero sus 135 años de historia, marcados por la lucha política y la participación democrática.
Banderas, colores, símbolos y líderes liberales destacan el papel del partido en Honduras durante la conmemoración de un partido con más de un siglo de trayectoria en el país.
Desde el Congreso Nacional, diputados y diputadas liberales se suman a la celebración del 135 aniversario del instituto político.
El liberalismo hondureño celebra 135 años de presencia en la vida política nacional, con nuevos rostros liderando la coordinación de la institución política.
Legisladores liberales destacan la historia, lucha y victorias del partido durante el aniversario celebrado este 5 de febrero.
Con mensajes de unidad y compromiso, la dirigencia de los liberales se reunieron en la capital para celebrar más de un siglo de historia política.
El Partido Liberal llega a su 135 aniversario convertido en la segunda fuerza política más grande en Honduras.
En el reciente proceso electoral, el liberalismo estuvo a pocos votos de obtener la presidencia de la República, en una cerrada contienda que al final favoreció al nacionalismo.
Fundado el 5 de febrero de 1891, el Partido Liberal de Honduras ha sido protagonista de momentos clave en la historia democrática hondureña, incluyendo reformas políticas y sociales a lo largo de más de un siglo.
A lo largo de su trayectoria, el liberalismo hondureño ha llevado a la Presidencia de la República y a cargos de elección popular a múltiples figuras.