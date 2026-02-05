Isis Cuéllar sale sonriendo de la CSJ, sin curul y sin cárcel

Isis Cuéllar quedó suspendida este jueves -5 de febrero- de su cargo como parlamentaria por el departamento de Copán en el Congreso Nacional, pero eso no le borró la sonrisa al salir de la Corte Suprema de Justicia, pues se defenderá en libertad. Aquí las imágenes del momento en que abandonaba la corte entre sonrisas de cinismo y burla.
En ningún momento perdió su buen estado de ánimo tanto al llegar como al salir de la CSJ, pues podrpa defenderse desde su residencia.
La copaneca acudió esta mañana a la audiencia de declaración de imputado por el caso de corrupción en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se le acusa de 67 delitos de fraude.
Además de permanecer en su casa, la diputada tiene prohibido abandonar el país, mientras que tampoco podrá acudir al Congreso Nacional, pues fue suspendida del cargo.
Cuéllar fue ampliamente abordada por los medios y se limitó a repetir que es inocente, que cuenta con documentación para respaldar el manejo de los fondos en cuestión.
Cuéllar aprovechó la presencia de las cámaras para dedicarle un mensaje al expresidente Manuel Zelaya Rosales, a quien le denominó como "mi presidente eterno".
La audiencia inicial contra la parlamentaria suspendida se celebrará este viernes 6 de febrero a las 9 de la mañana.
La Fiscalía había solicitado más temprano detención judicial contra Cuéllar y demás imputados, pero todos recibieron arresto domiciliario.
Isis Cuéllar estuvo en audiencia de declaración de imputado junto a Rosy Yanira Martínez González (exgerente administrativa de Sedesol), Luis Manuel Fernández García (exdirector de Monitoreo), José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar.
La Fiscalía acusa a Cuéllar y otros 11 implicados -incluido José Carlos Cardona- por 67 delitos de fraude que derivaron en un perjuicio económico para el Estado de Honduras por el orden de más de seis millones de lempiras.
Para llevar a cabo este desfalco, Cardona conformó un comité técnico integrado por funcionarios de Sedesol, mientras que Cuéllar actuó con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria.
La diputada habría utilizado su cargo para gestionar 6.5 millones de lempiras ante el Congreso Nacional, proponiendo que sea Sedesol la unidad ejecutora.