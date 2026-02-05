Isis Cuéllar sale sonriendo de la CSJ, sin curul y sin cárcel

Isis Cuéllar quedó suspendida este jueves -5 de febrero- de su cargo como parlamentaria por el departamento de Copán en el Congreso Nacional, pero eso no le borró la sonrisa al salir de la Corte Suprema de Justicia, pues se defenderá en libertad. Aquí las imágenes del momento en que abandonaba la corte entre sonrisas de cinismo y burla.