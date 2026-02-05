  1. Inicio
Medios salvadoreños afirman captura del apóstol Santiago Zúniga ¿De qué se le acusa?

El apóstol Santiago Zúniga fue detenido junto a una fémina cuando hacía su ingreso a El Salvador

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 11:22
1 de 10

Medios de El Salvador han reportado este jueves la detención del apóstol hondureño Santiago Zúniga, cuando hacía su ingreso a territorio cuscatleco en compañía de una mujer y un menor sin permiso para salir del país. Esto es lo que se informa sobre la acción de las fuerzas del orden salvadoreñas.

 Foto: Cortesía redes
2 de 10

Santiago Zúniga se conducía junto a una fémina y un menor de edad en una camioneta prado cuando se les detuvo al momento de ingresar al país hermano, detallan distintos medios salvadoreños.

 Foto: Cortesía redes
3 de 10

La detención se habría dado en la frontera El Amatillo y el polémico religioso es acusado del delito de tráfico ilegal de personas.

 Foto: Cortesía redes
4 de 10

La otra persona detenida junto a Santiago Cruz Zúniga, de 59 años, es Lidia Sarahay Maldonado Matute de 38 años de edad.

Foto: Cortesía redes
5 de 10

De manera preliminar se detalló que ambos habrían intentado evadir el control migratorio y policial en El Amatillo.

Foto: Cortesía redes
6 de 10

El delito estaría basado en que ambos transportaban un menor que no contaba con la debida autorización legal de sus padres para salir de Honduras.

Foto: Cortesía redes
7 de 10

La acción se efectuó por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador y se requirió la Toyota Land Cruiser Prado donde los dos mayores de edad se transportaban.

Foto: Cortesía redes
8 de 10

El menor de edad fue trasladado al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) de El Salvador.

Foto: Cortesía redes
9 de 10

Por su parte, la Fiscalía ya giró órdenes para que personal de laboratorio e investigaciones continúe con el proceso judicial contra Santiago Cruz Zúniga y Lidia Sarahay Maldonado Matute.

 Foto: Cortesía redes
10 de 10

“Chago” Zúniga tuvo una relación bastante cercana con el gobierno de Xiomara Castro y en su momento él mismo dijo que el expresidente Manuel Zelaya Rosales le ayudó a comprar la Toyota Land Cruiser Prado.

 Foto: Cortesía redes
