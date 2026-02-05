Medios salvadoreños afirman captura del apóstol Santiago Zúniga ¿De qué se le acusa?

Medios de El Salvador han reportado este jueves la detención del apóstol hondureño Santiago Zúniga, cuando hacía su ingreso a territorio cuscatleco en compañía de una mujer y un menor sin permiso para salir del país. Esto es lo que se informa sobre la acción de las fuerzas del orden salvadoreñas.
Santiago Zúniga se conducía junto a una fémina y un menor de edad en una camioneta prado cuando se les detuvo al momento de ingresar al país hermano, detallan distintos medios salvadoreños.
La detención se habría dado en la frontera El Amatillo y el polémico religioso es acusado del delito de tráfico ilegal de personas.
La otra persona detenida junto a Santiago Cruz Zúniga, de 59 años, es Lidia Sarahay Maldonado Matute de 38 años de edad.
De manera preliminar se detalló que ambos habrían intentado evadir el control migratorio y policial en El Amatillo.
El delito estaría basado en que ambos transportaban un menor que no contaba con la debida autorización legal de sus padres para salir de Honduras.
La acción se efectuó por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador y se requirió la Toyota Land Cruiser Prado donde los dos mayores de edad se transportaban.
El menor de edad fue trasladado al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) de El Salvador.
Por su parte, la Fiscalía ya giró órdenes para que personal de laboratorio e investigaciones continúe con el proceso judicial contra Santiago Cruz Zúniga y Lidia Sarahay Maldonado Matute.
“Chago” Zúniga tuvo una relación bastante cercana con el gobierno de Xiomara Castro y en su momento él mismo dijo que el expresidente Manuel Zelaya Rosales le ayudó a comprar la Toyota Land Cruiser Prado.